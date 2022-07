Coppa Italia di beach soccer, Viareggio fuori ai quarti di finale

La seconda giornata di gare della Coppa Italia Aon ha confermato quanto sia imprevedibile il beach soccer. Quasi tutte le partite giocate sulla sabbia del Beach Stadium al Bell’Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro hanno viaggiato su binari incerti. Soprattutto le quattro sfide dei quarti sono state combattute fino all’ultimo istante, segno che la Coppa risveglia istinti competitivi peraltro mai sopiti nel beach soccer targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti.

I quarti di finale hanno regalato al pubblico certezze insieme alle immancabili sorprese, una miscela che rappresenta alla perfezione la dinamicità di questo sport che è sempre pronto ad accendere le emozioni degli appassionati. Ai quarti di finale l’hanno spuntata Alsa Lab Napoli, Happy Car Sambenedettese, Pisa e Catania. In semifinale si affronteranno marchigiani e toscani, partenopei e catanesi domani (23 luglio) rispettivamente alle 17,15 e 18,30.

La ventiquattresima sfida tra Happy Car Sambenedettese e Farmaè Viareggio è stata appannaggio dei rossoblù che hanno vinto per 4-3. Negli ultimi quattro scontri diretti ha esultato sempre la Samb. La squadra di mister Di Lorenzo è scappata subito avanti e non si è fatta più riprendere. Un brivido negli ultimi secondo quando Viareggio ha centrato la porta due volte a pochi istanti dal fischio finale. L’eroe della giornata? Il giocatore che non t’aspetti, anche questo è il bello del beach soccer. Alessandro Mascaro ha firmato una doppietta bella e importante. Due reti anche per il brasiliano Brendo che al primo anno in Italia sta facendo la differenza (11 gol). Per il secondo anno di fila Viareggio non si qualifica alle semifinali. Non è bastata la caparbietà di Remedi che ha provato a tenere in partita i suoi con una tripletta.