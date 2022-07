Giro della Toscana femminile, a Campi Bisenzio torna una gara in linea

Dopo tantissime edizioni caratterizzate da una cronometro individuale Campi Bisenzio torna protagonista del Giro della Toscana internazionale femminile ospitando la seconda tappa venerdì 26 agosto, stavolta in linea.

Il programma prevede la partenza (alle 13) e l’arrivo (intorno alle 15,30) sempre dalla centralissima e suggestiva piazza Dante.

La frazione si svolgerà su un percorso interamente pianeggiante, di poco superiore a 12 chilometri, da ripetere 9 volte per un totale di 113 chilometri. Una gara adatta alle ruote veloci che, tuttavia, potrebbe nascondere delle insidie a seconda dello svolgimento della corsa e delle condizioni meteo, soprattutto con particolare attenzione al vento. Chi avrà ambizioni da leader dovrà quindi stare con gli occhi ben aperti per evitare sorprese che potrebbero rivelarsi decisive in negativo.

“Siamo contenti di poter ospitare nuovamente una giornata di grande ciclismo al femminile – ha sottolineato il sindaco di Campi Emiliano Fossi – manifestazioni come questa contribuiscono a far conoscere la nostra città in tutta Italia e all’estero”.

“Il Giro – ha aggiunto l’assessore allo sport Alessandro Consigli – promuove da sempre i valori più significativi dello sport, costituendo un appuntamento immancabile per gli appassionati di ciclismo e per l’intera cittadinanza”.

“Per noi – ha concluso patron Brunello Fanini, presidente di organizzazione – fare tappa a Campi Bisenzio è un piacere e un dovere. Un piacere perché qui abbiamo sempre trovato una grande ospitalità e passione; un dovere perché non vogliamo mollare una città fra le più longeve di questa corsa a tappe”.

Va ricordato che il Giro della Toscana Internazionale Femminile, al quale parteciperanno 28 team dei quali 18 stranieri e ben 168 atlete provenienti da 30 nazioni, è interamente dedicato all’indimenticabile Michela Fanini, figlia di patron Brunello.