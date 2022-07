Firenze-Viareggio, rinnovato il protocollo della corsa ciclistica: a Ferragosto l’arrivo in piazza Mazzini

Rinnovato per altri tre anni il protocollo d’intesa tra il Comune di Viareggio e l’As Aurora, organizzatrice della corsa ciclistica elite under 23 Firenze-Viareggio giunta quest’anno alla sua 75esima edizione e confermata manifestazione nazionale dopo esserlo stata per la prima volta nel 2021.

Presenti alla firma dell’atto il sindaco Giorgio Del Ghingaro, l’assessore allo sport Rodolfo Salemi, il presidente As Aurora Giampaolo Ristori, Saverio Metti presidente della Federciclismo Toscana, Daniele Grazi, direttore generale dell 75esima Firenze-Viareggio e Francesco Zingoni, direttore di corsa.

Partenza il 15 agosto alle 7,10 da piazza Tasso a Firenze e arrivo dopo 180 chilometri in piazza Mazzini a Viareggio intorno alle 11,45. Sempre in piazza Mazzini, grazie ad un maxischermo, verrà trasmessa in diretta l’ultima ora di gara.

Il percorso presenta il ritorno della dura ultima salita del Pedona che sarà come sempre insidiosa e tecnica, da affrontare senza esagerare nella prima parte per poter essere freschi e lucidi nella picchiata finale verso l’arrivo di piazza Mazzini a Viareggio. Prenderanno parte alla corsa 4 squadre straniere (una olandese Seg Racing Academy di Amsterdam, due squadre francesi, la Ag2r Citroen e Aix en Provence e la nazionale ucraina), 12 società toscane e 13 italiane per un totale di 174 iscritti.

“Sarà una 75esima Firenze-Viareggio spettacolare – queste le parole del presidente As Aurora Giampaolo Ristori – una lista partenti di primo ordine e la diretta dell’ultima ora di gara renderanno la corsa di quest’anno un evento eccezionale. Ci aspettiamo una piazza Mazzini gremita di tifosi e appassionati per ferragosto. Ringrazio l’amministrazione comunale di Viareggio, il sindaco Del Ghingaro e l’assessore Salemi per la loro piena collaborazione e per averci dato la possibilità di rinnovare ancora una volta il protocollo di intesa”.

Con l’occasione l’assessore allo sport Rodolfo Salemi ha raccontato la centralità del ciclismo nel programma dei prossimi mesi: “Dopo la classica di ferragosto, il 23 ottobre ospiteremo a Torre del Lago l’ultima prova per società del campionato nazionale di handbike, 100 atleti con staff e tecnici al seguito per un migliaio di presenze e l’assegnazione del titolo italiano e – aggiunge – d’intesa con la Società ciclistica Corsanico in queste ore abbiamo presentato alla Federazione la candidatura per ospitare il campionato nazionale giovanissimi 2023, un evento che porterebbe sul territorio circa 1500 atleti da tutta Italia con una presenza di 5 giorni di almeno 4mila persone”.