Farmaè Viareggio batte Cagliari e vince in casa il suo secondo scudetto under 20

La seconda edizione del campionato Under 20 Macron e l’undicesima competizione femminile hanno dimostrato che la strada intrapresa dalla Lega Nazionale Dilettanti è quella giusta, un programma a lungo termine per valorizzare il beach soccer italiano. È una questione di progettualità, di mentalità e di fiducia, solo così si possono raggiungere grandi risultati, affiancando ai campioni di oggi quelli che lo saranno un domani. Il femminile ha confermato di essere il valore aggiunto del beach soccer.

Nel rettangolo di sabbia del Matteo Valenti Beach Stadium di Viareggio si sono giocati i due gironi del femminile e le finali, le gare decisive del girone A dell’Under 20, le semifinali e le finali.

Under 20

Il Farmaè Viareggio alza al cielo il suo secondo scuudetto consecutivo e lo fa nel modo più bello, davanti ai propri tifosi, davanti ad un avversario formidabile come l’Adriatica Immobiliare Cagliari che ha lottato fino all’ultimo istante cedendo per 3-2.

I toscani sono andati avanti nei primi due tempi grazie ai centri di Manfredi, Tomei e un gran gol di Cosci. I sardi hanno cercato di risalire la china con Etzi e Velardiez ma i ragazzi di Cinquini hanno resistito con personalità e carattere. Capitan Saetta e Cosci hanno chiuso il torneo con quattro reti ciascuno. Nel Cagliari Rodriguez dopo aver esordito tra i grandi ha firmato sei gol nell’Under 20.

Deus ex machina di questa vittoria Stefano Santini che dopo aver forgiato tanti campioni fin dal 2010, tutti beachers arrivati sulle vette d’Italia, d’Europa e del Mondo ha creato un’altra nidiata di campioncini che faranno parlare di loro.

Il tabellino

Adriatica Immobiliare Cagliari – Farmaè Viareggio 2-3 (1-2; 0-1; 1-0)

ADRIATICA IMMOBILIARE CAGLIARI: Renna, Boi, Aramu, Etzi, Rodriguez, Velardiez, Salis, Coni, Chighini, Marras. All: Perra

FARMAE’ VIAREGGIO: Manfredi, Cosci, Tomei, Lombardi, Saetta, Papi, Moretti, Santini, Remedi, Fantinato, Nelli, Rombi. All: Cinquini

ARBITRI: Ditto (Reggio Calabria), Soldà (Treviso). Crono: Ieracitano (Reggio Calabria)

RETI: 8’ pt Manfredi (V), 11’ pt Tomei (V), 12’ pt Etzi (C); 7’ st Cosci (V); 8’ tt Velardiez (C)

NOTE: Ammoniti Tomei (V), Aramu (C). Espulsi: Perra (C)

Femminile

Per la prima volta nella sua storia il Futsal Basic Academy ha vinto lo scudetto battendo per 2-1 all’extra time il Pavia C5. Con questo trofeo la squadra di Terracina ha centrato la doppietta dopo aver alzato al cielo anche la Coppa Italia sempre di fronte alla squadra di Pavia. Come per la coccarda tricolore, decisa ai rigori, anche in questa finale non sono bastati i tempi regolamentari. Decisiva la staffilata di Melania Pisa all’ultimo minuto dell’extra time, una rete che ha marchiato a fuoco una partita equilibrata, combattuta, giocata su ogni centimetro di sabbia. Avrebbero meritato di vincere entrambe le squadre ma nel beach soccer come nello sport non esiste il pari merito. La gara si è accesa nel giro di un minuto, tra il 7’ e l’8′ del terzo tempo, prima Veronica Privitera ha portato avanti le pontine (quinto centro in campionato per lei), subito dopo un tiro violento di Federica Marino ha provocato la deviazione fortuita di Lauria nella propria porta. Tante le occasioni, le squadre non si sono risparmiate.

Le pontine e i viareggini hanno ricevuto i trofeI dal vicepresidente Lnd (area nord) nonché presidente del Cr Lnd Liguria Giulio Ivaldi. I Consiglieri del Dipartimento Bs Lnd Antonio Mazzetto e Giovanni Pampana, quest’ultimo vicepresidente Vicario del Cr Lnd Liguria, hanno premiato le finaliste, la miglior giocatrice ed il miglior giocatore di entrambi i tornei Melania Pisa e Gianmarco Tomei. Per loro una vacanza regalata dal partner commerciale del Beach Soccer Lnd Regione Sicilia.

Il tabellino

Pavia C5-Futsal Basic Academy 1-2 det (0-0; 0-0; 1-1; 0-1)

PAVIA C5: Pipitone, Sabatino, Boutimah, Linza, Marino, Praticò, Saggion, Violi, Olivieri, Romeo, Pascale, Komisarczyk. All: Mardente

FUTSAL BASIC ACADEMY: Cuberes, Altobelli, Chahid, Dominguez, Gloria, Lauria, Pisa, Privitera, Poli, Meza, Naticchioni, Ponzini. All: Morgera

ARBITRI: Volpe di Albenga e Schifano di Trapani

CRONO: Staffelli di Reggio Emilia

RETI: 7’tt Privitera (B), 8’tt aut. Lauria (P), 3’et Pisa (B)

NOTE: Ammoniti: Saggion, Boutimah (P)