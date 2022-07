World Police and Fire Games 2022, due lucchesi campioni del mondo in tre specialità

La città olandese di Rotterdam ha ospitato i World Police and Fire Games 2022, una manifestazione imponente che ha visto la partecipazione di quasi 10mila atleti provenienti da tutto il mondo e appartenenti alle forze dell’ordine o ai vigili del fuoco. Oltre 60 specialità in cui gli atleti si sono affrontati e confrontati con vero spirito olimpico miscelando in modo armonico agonismo e rispetto dell’avversario.

Hanno partecipato ai giochi anche tre tiratori a piattello toscani, due lucchesi, Marco Amato e Fabrizio Evangelisti e un pisano Luca Ricoveri. I tre tiratori hanno composto il team misto Italia-Galles, assieme a due atleti gallesi Anthony Red e Clark Bob, in rappresentanza dei vigili del fuoco.

Foto 2 di 2



Dopo la splendida cerimonia di apertura del 22 luglio, ospitata nella cornice dello stadio Feyenoord de Kuip, i giochi sono entrati subito nel vivo e la squadra Italia-Galles ha fatto vedere e imposto i valori in gioco. Già il primo giorno, nella specialità Trap Americano 16 Yards, categoria B, la squadra Italia-Galles conquista l’oro, davanti a Finlandia e Irlanda.

Nel secondo giorno la squadra è andata ancora a segno ottenendo un’altra medaglia d’oro, stavolta nella specialità Trap Americano 22 yard, davanti al Belgio; mentre Fabrizio Evangelisti riesce a conquistare anche una medaglia d’argento all’individuale, categoria B. Non sazi, nel terzo giorno di gare la squadra Italia-Galles si è aggiudicata ancora una medaglia d’oro, questa volta nella specialità double trap, chiudendo davanti al team misto Usa-Australia e all’Irlanda e di nuovo una medaglia individuale, stavolta di bronzo, per Evangelisti.

Congratulazioni a Marco Amato, Fabrizio Evangelisti e Luca Ricoveri che tornano in Toscana con tre fantastiche medaglie d’oro, scrivendo una bellissima pagina per la Toscana e per il tiro a volo italiano.