Beach Soccer, a Cagliari le finali scudetto: il sogno del Viareggio parte dal Nettuno

La stagione 2022 del beach soccer italiano si prepara al gran finale, tre giorni di adrenalina pura, dal 5 al 7 agosto, alla Beach Arena da 800 posti davanti all’Ippodromo sul lungomare Poetto di Cagliari dove si esibiranno le migliori formazioni della Serie Aon. Sotto l‘egida della Figc – Lega Nazionale Dilettanti, con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione, gli appassionati dello sport più praticato dell’estate potranno assistere gratuitamente alle finali scudetto.

La tappa è stata presentata oggi (2 agosto) al municipio di Cagliari alla presenza del vice presidente della Lnd (area centro), nonché numero uno del Cr Lnd Sardegna, Gianni Cadoni, del coordinatore del dipartimento Bs Lnd Roberto Desini, del primo cittadino Paolo Truzzu, dell’assessore regionale al turismo Gianni Chessa e dell’assessore comunale allo sport Andrea Floris.

Le dichiarazioni

Gianni Cadoni ha ricordato l’impatto del beach soccer sul turismo sportivo: ”Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato affinché questo evento di portata nazionale si disputasse a Cagliari. Per tre giorni ben dodici quadre potranno vivere non solo un evento di sport ma avranno l’occasione di scoprire l’accoglienza sarda ed in questo caso quella cagliaritana. Il lavoro in sinergia svolto dalla Lnd, dal Comune e dalla Regione è la conferma che quando si fa squadra, si vince”.

Roberto Desini ha sottolineato l’importanza dell’evento e il format innovativo del campionato:” Da Coordinatore del Dipartimento e da sardo sono orgoglioso che per la prima volta nella storia Cagliari ospiti le Final Eight. Dopo aver visto le prodezze della fase regolare del Campionato non ho dubbi che le finali saranno spettacolari. Desini ha sottolineato un aspetto: “La formula che abbiamo introdotto ormai da alcune stagioni ha innalzato il livello di competitività, non ci sono mai sfide banali, tutte le squadre hanno un obiettivo fino all’ultima gara. Non è un caso se la Serie A è uno dei Campionati in cui giocano i beachers più forti al mondo. Il pubblico di casa potrà godersi anche il Cagliari BS che, dopo aver sfiorato il titolo Under 20, è coinvolto nei Play Off Promozione, altra novità assoluta introdotta per innalzare sempre di più il livello della competizione”.

“L’evento di questo fine settimana, è un’ulteriore testimonianza che Cagliari è organizzata per ospitare manifestazioni sportive a carattere nazionale e internazionale”, ha rimarcato il primo cittadino di Cagliari facendo gli onori di casa. Però “non sarà solo un’occasione per promuovere la città a trecentosessanta gradi sia a livello nazionale che internazionale, ma anche un’opportunità per creare economia e sviluppo sul territorio”.

Dello stesso avviso l’assessore Floris. “In concomitanza – ha anche ricordato – con le Final Eight Serie AON, si giocheranno i Play Off Promozione per la conquista di un posto nella Serie AON 2023”.

Sardegna e Cagliari insieme per lo sviluppo del beach soccer

Negli ultimi quattro anni, escluso il 2020 quando l’attività si fermò per la pandemia, la Sardegna ha puntato forte sul beach soccer. Rimane indelebile l’Europeo organizzato ad Alghero nel 2018 dove l’Italia davanti a più di 1.500 spettatori si laureò campione D’Europa. Sempre Alghero nel 2019 ha ospitato la Coppa Italia. In questa stagione il beach soccer torna a Cagliari come nel 2018 quando il capoluogo sardo è stato teatro della prima tappa di Campionato. In questa edizione Cagliari taglierà un altro nastro storico con le prime Final Eight.

Il programma della prima giornata

Venerdì (5 agosto) quarti di finale Serie Aaon: alle 14 (gara 1) Alsa Lab Napoli-Happy Car Sambenedettese; alle 15.30 (gara 2) Farmaè Viareggio-Adj Nettuno; alle 17 (gara 3) Catania-Terracina; alle 18,30 (gara 4) Pisa-Città di Milano