Ferragosto sulle due ruote: c’è la Firenze – Viareggio per elite e under 23

Torna per Ferragosto la classica di ciclismo per dilettanti (elite e under 23) Firenze-Viareggio organizzata da As Aurora Asd di Firenze. Partenza domani mattina da Firenze alle 7,10 da piazza Tasso a Firenze e l’arrivo dopo 178 chilometri, passando anche per la Valle del Serchio via Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e San Martino in Freddana, sarà in piazza Mazzini a Viareggio verso le 12.

Al via tre squadre straniere, 15 società toscane e 10 italiane per un totale di 174 iscritti, gli ultimi 40 chilometri potranno essere seguiti in diretta su un maxischermo in piazza Mazzini a Viareggio.

Domani è anche il giorno della gara per allievi al Marginone dove si svolge la 42esima edizione del trofeo Carlo Alberto Pellegrini