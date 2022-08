Ciclismo, Giro della Toscana femminile da record: 4 tappe, 28 squadre partecipanti e 170 atlete al via

Battesimo in grande stile per il Giro della Toscana Internazionale femminile 2022 (che si svolgerà dal 25 al 28 agosto) che è stato presentato nella splendida location del Salone Portoghesi alle Terme Tettuccio di Montecatini.

Nel corso del piacevole pomeriggio sono stati evidenziati il programma e le novita di questa 26esima edizione.

Un Toscana da record con 28 squadre partecipanti (18 straniere), 170 atlete al via (in rappresentanza di 30 nazioni), il ritorno di una tappa a Firenze (prologo a cronometro nel parco delle Cascine) e la trasformazione della frazione di Campi Bisenzio da corsa contro il tempo a gara in linea.

Nella sala gremita erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Montecatini Luca Baroncini, il vice sindaco di Lucca Giovanni Minniti, gli assessori Lucia Micheli (per Capannori) e Franco Fanucchi (per Porcari), tutti i vertici regionali e provinciali della Federciclismo con in testa il massimo dirigente toscano Saverio Metti. Il Comune di Firenze (gli amministratori erano impegnati con i problemi legati al maltempo) ha salutato la manifestazione attraverso un video dell’assessore Cosimo Guccione. Applaudita anche l’ex campionessa iridata Edita Pucinskaite.

“Siamo contenti del fatto che, nonostante tutto, siamo riusciti ad aggiungere una tappa in più – ha sottolineato Brunello Fanini, patron del Giro – e non è finita qui visto che per il prossimo anno stiamo già pensando di allungare ulteriormente fino a 5 giorni di corse”.

La presentazione ha visto anche la sfilata delle maglie in palio: Rosa Kenda Farben (leader della classifica), Ciclamino Macota (classifica a punti), Azzurra Sidi Sport (traguardi volanti), Verde Record (gran premio montagna), Bianca Selle Smp (miglior giovane), Arancio Cento (migliore italiana). Tre le maglie speciali: Gialla 3M Caverni (vincitrice di tappa), Nera Mander (all’eleganza), Fantasia Ricevitoria Catelli (Generosità Aido).

Grandi attenzioni anche quando si è parlato della rinnovata collaborazione fra l’organizzazione, come sempre affidata alla società ciclistica Michela Fanini, e la Fondazione Maic di Pistoia, la onlus che da 50 anni si occupa di soggetti disabili con attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

I ragazzi del gruppo Arti e mestieri del centro di riabilitazione hanno realizzato per l’occasione dei premi speciali, vere e proprie opere d’arte che finiranno nelle mani delle vincitrici di tappa e della leader finale della classifica generale.

Il Giro della Toscana Internazionale Femminile si svolgerà dal 25 al 28 agosto. La presentazione, aperta a tutti, è in programma nel pomeriggio del 19 agosto nello splendido salone dei Portoghesi alle Terme Tettuccio di Montecatini.

Emozionante, infine, il momento dedicato al ricordo dell’indimenticabile Michela Fanini; a lei è interamente dedicato il Giro della Toscana.

Le ultime due edizioni sono state vinte dalla cubana Arlenis Sierra che, tuttavia, stavolta non sarà della partita. L’ultima italiana ad aggiudicarsi il titolo di Granduchessa è stata Soraya Paladin nel 2018.

Le tappe

Prima tappa (giovedì 25 agosto) – cronometro individuale a Firenze (km 2.7)

Seconda tappa (venerdì 26 ago) – Campi Bisenzio (Fi)-Campi Bisenzio (km 113)

Terza tappa (sabato 27 ago) – Segromigno Piano (Lu)-Segromigno Piano (km 117)

Quarta tappa (domesina 28 ago) – Lucca-Montecatini Terme (km 128)