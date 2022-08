Giro della Toscana femminile, 170 cicliste e 28 squadre al via

170 cicliste, 28 squadre (18 straniere), 30 nazioni rappresentate, 70 fra tecnici e accompagnatori, 100 persone dell’organizzazione (volontari, responsabili dei servizi, staffette, polizia, cronometristi, giudici, ecc.): questi, in estrema sintesi, i numeri del Giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo che prenderà il via domani (25 agosto) da Firenze.

La manifestazione, come sempre orchestrata con abilità e grande professionalità da patron Brunello Fanini, è dedicata interamente all’indimenticabile figlia e campionessa Michela.

Due le novità: su tutte il ritorno nel capoluogo toscano e l’ampliamento da tre a quattro tappe; poi c’è da sottolineare la trasformazione della frazione di Campi Bisenzio da cronoprologo a corsa in linea (venerdì 26 agosto).

Sarà quindi lo spettacolare parco delle Cascine di Firenze a tenere a battesimo l’edizione numero 26 con una cronometro di 2700 metri che decreterà la prima maglia di leader e darà il primo taglio alle pretendenti alla vittoria finale.

In una gara a tappe di 4 giorni, infatti, anche pochi secondi di ritardo potrebbero fare la differenze. Le big, quindi, non vinceranno il titolo in riva all’Arno, ma potrebbero perderlo o complicarsi la vita.

Il programma di Firenze prevede alle 14,30 la presentazione delle squadre in piazzale Kennedy (adiacente alle Cascine), alle 15 la partenza della prima atleta, intorno alle 17,30/17,45 la conclusione della corsa contro il tempo e a seguire la premiazione e la vestizione delle maglie.

“Da diverso tempo stavamo pensando di riabbracciare il capoluogo toscano – ha sottolineato patron Brunello Fanini – ma le difficili situazioni che ormai conosciamo ci hanno sempre frenato. Stavolta, però, siamo riusciti nell’intento e questo grazie anche all’interessamento fondamentale dei massimi vertici amministrativi sia a livello regionale che comunale”.

La città gigliata aveva già ospitato corse a tappe firmate Fanini ininterrottamente dal 1994 al 2013 (prima come Giro d’Italia poi come Giro di Toscana) regalando emozioni uniche grazie a partenze e arrivi in luoghi simbolo conosciuti in tutto il mondo: piazza della Signoria, piazza della Repubblica e piazzale Michelangelo.

Il giro passerà dalla provincia di Lucca per la terza tappa, sabato (27 agosto) e toccherà Segromigno in Piano. La quarta tappa sarà domenica 28, con il percorso Lucca-Montecatini Terme.