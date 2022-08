Spettacolare apertura della 26esima edizione del Giro della Toscana internazionale femminile che ritrova Firenze come partner e il magnifico scenario del Parco delle Cascine come location. 2700 metri contro il tempo da correre tutti d’un fiato e tutti d’un fiato l’ha percorsi la polacca Sojka Agnieszka Skalniak, la prima a vestire la maglia di leader in questo Toscana 2022. Bene, molto bene l’italiana Martina Fidanza giunta a soli 4’’ dalla vincitrice. Terza l’ucraina Valeriya Kononenko a 5’’. Da segnalare, per quanto riguarda le atlete del Belpaese le ottime prestazioni di Alessia Vigilia e Lara Vieceli, rispettivamente 10a e 13a. La vincitrice ha 25 anni ed è portacolori del team polacco Atom Deweloper Posciellux. Come curiosità va detto che per la prima volta al Giro della Toscana si è vista una atleta delle Bermuda Catlin Conyers, classe 1999, in forza al team statunitense della Lux Cts Specialized. Al via si sono presentate 143 atlete, 27 squadre (17 straniere), 30 le nazioni rappresentate.

Soddisfazione fra gli organizzatori per la presenza di un numeroso pubblico lungo tutto il percorso disegnato nel Parco delle Cascine. Gradite le visite del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessore allo sport del comune gigliato Cosimo Guccione. La manifestazione, organizzata dalla Michela Fanini di patron Brunello Fanini, è interamente dedicata alla campionessa lucchese prematuramente scomparsa nel ‘94 a soli 21 anni in seguito ad un incidente stradale.

Intanto si profila un’interessante novità per la seconda tappa del Giro della Toscana internazionale femminile a Campi Bisenzio.

Dopo tanti anni contrassegnati da un cronoprologo, Campi torna ad ospitare una gara in linea; si tratta di una corsa di 113 chilometri in totale, frutto di ben 9 giri di un circuito cittadino di poco più di 12 chilometri.

Il percorso è interamente pianeggiante, adatto alle ruote veloci, ma aperto alle sorprese. L’incognita del vento potrebbe aggiungere del pepe ad una tappa apparentemente “facile”.

La classifica, considerati gli abbuoni e la corsa contro il tempo del giorno prima, comunque con distacchi minimi, potrebbe ridisegnare la classifica generale.

Le girine muoveranno dalla splendida piazza Dante alle 13; da qui passeranno altre nove volte per poi concludere la fatica intorno alle 15,40/15,50.

170 cicliste, 28 squadre (18 straniere), 30 nazioni rappresentate, 70 fra tecnici e accompagnatori, 100 persone dell’organizzazione (volontari, responsabili dei servizi, staffette, polizia, cronometristi, giudici, ecc.): questi, in estrema sintesi, i numeri del Giro della Toscana Internazionale Fem.le di ciclismo che prenderà il via domani (giovedì 25 agosto) da Firenze.

La manifestazione, come sempre orchestrata con abilità e grande professionalità da patron Brunello Fanini, è dedicata interamente all’indimenticabile figlia e campionessa Michela.