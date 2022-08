Giro della Toscana femminile, domani c’è la tappa tutta lucchese

Dopo le prime conferme (e le prime sorprese) del cronoprologo di Firenze e della gara in linea di Campi Bisenzio domani (27 agosto) è la volta della seconda frazione: una tappa in linea di 112 chilometri e 800 metri, da Segromigno in Piano alla stessa località molto cara a Michela passando per Porcari, tutto in provincia di Lucca.

Il via verrà dato alle 12 proprio dalla piazza intitolata all’indimenticabile campionessa lucchese: poi si dovranno compiere 4 giri di 21 chilometri su un percorso pianeggiante e quindi un giro finale di 32 chilometri con l’insidioso strappo di Valgiano posto a soli 6 chilometri dal traguardo; una salita breve ma secca che potrebbe servire come trampolino di lancio per un eventuale fuga. Si tratta comunque di un percorso di media difficoltà che potrebbe dare uno scossone alla classifica. Arrivo previsto intorno alle 15.

La giornata sarà ricca di eventi collaterali: alle 10 ci sarà la Messa in onore di Michela nell’adiacente Chiesa, poi la presentazione delle squadre, la consegna di premi di rappresentanza e quindi, pochi secondi prima del via della corsa, l’omaggio dell’intera carovana alla tomba dell’indimenticabile campionessa lucchese.

Prevista anche una gara podistica non competitiva Lo sport per la vita con partenza alle 8,30 dalla stessa piazza Michela Fanini.

Anche in questo caso va sottolineato lo straordinario rapporto che c’è fra Capannori e i capannoresi nei confronti del ciclismo femminile e della famiglia Fanini; un legame che, dopo la piazza centrale di Segromigno, si è ulteriormente consolidato nel 2015 con l’intestazione di una pista ciclabile a Michela Fanini.

143 cicliste al via, 27 squadre (17 straniere), 30 nazioni rappresentate, 70 fra tecnici e accompagnatori, 100 persone dell’organizzazione (volontari, responsabili dei servizi, staffette, polizia, cronometristi, giudici, ecc.): questi, in estrema sintesi, i numeri del Giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo che prenderà il via domani (giovedì 25 agosto) da Firenze.

La manifestazione, come sempre orchestrata con abilità e grande professionalità da patron Brunello Fanini, è dedicata interamente all’indimenticabile figlia e campionessa Michela.