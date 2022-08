Amichevole di lusso, combattuta e divertente fra Forte dei Marmi e Sarzana. Già dai primi 10 minuti si capisce che entrambe non sono disposte a perdere anche se in palio non c’è un trofeo.

Il Sarzana, più avanti nella preparazione atletica (visto l’imminente impegno del 3 settembre per l’andata contro il Trissino della Super Coppa Italia), copre bene tutta la pista arrivando puntualmente al raddoppio in fase di copertura.

Dal canto suo il Forte sperimenta già un ottimo feeling tra i nuovi acquisti e la vecchia guardia e così grazie ad un’ottima regia e una buona intensità i rossoblù sfiorano ripetutamente il vantaggio fino al palo pieno colpito al termine di un’azione solitaria di Pedro Gil e alla traversa piena colta da Ambrosio che approfitta di una geniale palla filtrante di Gual.

Il risultato si sblocca solo nel secondo tempo quando al 23.22 dalla destra Gil inventa, al termine di un’azione personale, un tiro che incrocia sul secondo palo e dopo aver toccato la parte bassa della traversa si insacca alle spalle del portiere.

L’agonismo è altissimo e così, poco dopo, al termine di un’azione convulsa arriva uno splendido tiro del numero 55 Bruno Alfonso che batte un incolpevole Gnata ristabilendo la parità.

La gara continua su ritmi elevati con le due squadre che ribattano colpo su colpo. La svolta arriva al minuto 8.13 quando Pedro Gil al termine della seconda scorribanda personale in pochi secondi trova il gol del vantaggio.

La sfida termine sul risultato di 2 a 1 in favore del Forte dei Marmi regalando emozioni e ancora buone indicazioni a Roger Molina. Prossimo appuntamento adesso mercoledì (31 agosto), sempre al PalaForte contro il Grosseto.