La terza tappa del Giro della Toscana porta in alto i colori della Polonia, con il successo di Karolina Kumiega della Valcar davanti alla connazionale Skalniak della Atom.

Quest’ultima, già in trionfo nella cronometro di apertura di Firenze, si accontenta della piazza d’onore ma si riprende la Maglia Rosa dalle spalle dell’italiana Fidanza.

La giornata è stata ricca di eventi collaterali in onore di Michela Fanini come la gara podistica di inizio mattinata, la Messa per arrivare poi all’omaggio dell’intera carovana alla sua tomba pochi secondi prima del via della corsa.

La gara è stata sempre sotto controllo da parte del gruppo per 4 dei 5 giri del circuito Segromigno in Piano, Porcari, Segromigno in Piano e i pochi tentativi di movimentare la corsa sono stati annullati dopo pochi minuti. Da annotare il passaggio al Traguardo Volante Michela, che regala abbuoni in classifica generale, con Przezak, Fidanza e Kumiega davanti al gruppo.

A fare la differenza è stata la salita del Valgiano, che ha selezionato le venti atlete più in condizione regolate da quelle che poi saranno le prime 4 classificate, abili a arrivare davanti al Gpm di prima categoria (in ordine Kononenko, Wlodarczyk, Skalniak) e a distanziare il resto del gruppetto durate la tecnica discesa.

Sul traguardo di Piazza Michela Fanini la volata parte già dai 500 metri dall’arrivo ma alla fine è lo slancio vincente dell’atleta di Valcar Karolina Kumiega a fare la differenza. Per le italiane da annotare l’ottavo posto di Asia Zontone e il nono della giovanissima Gaia Segato.

Domani Agnieska Skalniak proverà a difendere la maglia rosa, forte dei suoi 15” di vantaggio, nella tappa che partità dalle Mura Storiche di Lucca e vedrà incoronare la nuova granduchessa di Toscana in quel di Montecatini Terme.

