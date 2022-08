I colori della Polonia rimangono assoluti protagonisti di quest’edizione 2022 del Giro di Toscana con Agnieska Skalniak che questa volta non si fa sfilare la maglia rosa conquistata a Segromigno in Piano (dopo averla già guadagnata nelle cronometro iniziale e persa alla tappa successiva) grazie al terzo posto odierno dietro alla connazionale e compagna di squadra della Atom Deweloper Dominika Wlodarczyk. Oltre alla maglia rosa la polacca conquista anche la maglia ciclamino della classifica a punti.

La gara prende il via dalle Mura di Lucca alla presenza del sindaco di Lucca Mario Pardini e dell’assessore allo sport Fabio Barsanti, che si sono fermati prima dello start ufficiale a rendere omaggio, assieme all’intero gruppo corsa, alla targa posta all’inizio della pista ciclabile intitolata a Michela Fanini appena fuori dal centro storico.

I primi 60 chilometri di gara si svolgono tutti in provincia di Lucca, con il circuito che vede le girine transitare tre volte dal Gpm delle Selvette. Assoluta protagonista di questa prima frazione è l’italiana Gaia Realini che ne vince 2 su 3 (oltre a vincere anche il primo GPM sul Vico) e ipoteca la conquista della maglia verde Record di miglior scalatrice.

Nella seconda parte di gara invece la scena è tutta per l’attacco della paraguaiana Agua Marina Espinola Salinas, che va in fuga subito dopo il primo Gpm fino a guadagnare oltre 1’ 30” sull’intero gruppo, che non riesce a trovare l’accordo per riprendere la ciclista della Canyon.

Soltanto all’ultimo giro si muovono le due polacche della Atom, la maglia rosa Skalniak e la Wlodarczyk, seguite dall’ucraina Shekel e soltanto a pochi chilometri dal termine le 3 inseguitrici riescono a rientrare sulla fuggitiva.

La gara si decide con una volata a 4 dove a far la differenza è lo scatto della miglior giovane del Giro Wlodararczyk che regola il gruppetto di fuggitive e trionfa a braccia alzate mentre la generosa paraguaiana si deve accontentare della medaglia di legno.

Tutto il team di Patron Brunello Fanini porta così a termine con successo la 26esima edizione del Giro della Toscana dedicato a Michela Fanini, in attesa di nuove e ancora più lunghe edizioni.

Qui tutte le classifiche