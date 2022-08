Lucchesi Jr. secondo al Rally Mille Miglia fa sua la Coppa under 25 con una gara di anticipo

Un Rally 1000 Miglia che ha visto protagonista assoluto il meteo e di conseguenza la scelta da parte degli equipaggi delle gomme che sono stata la variabile principale per il raggiungimento del risultato migliore.

Con una gara accorta che ha prodotto il secondo posto nella classifica dei conduttori under 25 al Rally 1000 miglia, il pilota di Bagni di Lucca Christopher Lucchesi Jr. su Skoda Fabia Evo Gf gommata Michelin portacolori della struttura laziale Hp Sport, si è aggiudicato con una gara di anticipo la Coppa under 25.

“L’obiettivo della vigilia – dice Lucchesi – era di fare una gara super, obiettivo perfettamente centrato con il successo nella Coppa, un grazie agli amici che ci hanno dato fiducia e ci permettono di essere al via del massimo campionato nazionale”. Grande soddisfazione in casa Hp Sport per il traguardo raggiunto: “Abbiamo centrato una bella vittoria che ci riempie di gioia, tutto è andato nel verso giusto, in un weekend che possiamo definire positivo, soprattutto guardando i nostri obiettivi”.