Buon test al Città di Terranuova per le ginnaste della Ritmica Girasole

Dopo la pausa estiva, è ritornata la grande ginnastica ritmica, con il torneo internazionale per Clubs Città di Terranuova giunto alla tredicesima edizione e svoltosi a Terranuova Bracciolini al palasport comunale, venerdì scorso (2 settembre). Manifestazione che rappresentava un importante test per le varie società in vista dei prossimi campionati individuali, ormai alle porte.

Ogni club partecipava con le sue migliori ginnaste agoniste che presentavano i loro esercizi, uno di seguito all’altro, che venivano giudicati da una competente giuria internazionale e poi in fondo veniva stilata la classifica finale per categoria, secondo i criteri Fgi.

Fra le prime società a scendere in pedana, il team lucchese Ritmica Girasole, con Ginevra Giorgetti, Ylenia Caretti, Gaia Nigido, Linda Del Debbio, Sonia Galli e Rebecca Del Freo, che si sono tutte ben comportate e si sono dimostrate pronte per la nuova stagione 2022/23.

Nelle Allieve quarta fascia Sonia Galli, esegue al meglio i suoi due esercizi e vince la medaglia d’oro al nastro e quella d’argento alle clavette, confermandosi una delle migliori ginnaste toscane.

Argento all’esordio Gold per Ylenia Caretti alla fune nelle Allieve prima fascia, con un programma rinnovato e ricco di difficoltà.

Argento, al cerchio, nelle Allieve 3^fascia, anche per la promettente Linda Del Debbio, nonostante qualche errore che fa ben sperare per le prossime gare.

Fino all’ultimo Rebecca Del Freo e Gaia Nigido sono rimaste in corsa per il podio, superate solo al foto finish, con un po’ di rammarico ma soddisfatte per la loro gara, sono già pronte per la prossima. Buona anche la prova di Ginevra Giorgetti al corpo libero, alla sua prima gara di livello gold.

Per cercare nuove ginnaste la Ritmica Girasole, invita le bimbe, a partire dai 3 anni, a provare questo bellissimo sport dal 19 settembre nella palestra della scuola media Carlo Del Prete.