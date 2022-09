Hockey Forte in festa per i primi 60 anni di attività

Grandi festeggiamenti per i primi sessant’anni del Versilia Hockey Forte. Il primo appuntamento dei due giorni organizzati per celebrare la ricorrenza è in programma giovedì (8 settembre), a Villa Bertelli.

La mattina a partire dalle 10 fino alle 12 si svolgerà al Caffè Hockey Forte, un’occasione per dialogare e conoscere il mondo che gravita attorno al Versilia Hockey Forte. Nella circostanza sarà presente una rappresentanza della squadra femminile, una rappresentanza della società Sea Wolf, una rappresentanza del pattinaggio artistico Asd StarSkating Forte dei Marmi e alcuni esperti di settore.

Nel pomeriggio, sempre nella prestigiosa location di Villa Bertelli, si terrà il convegno Salute&Benessere che a partire dalle 14,30, fino alle 18,30, vedrà il susseguirsi di interventi di grande livello ad opera di professionisti di settore quali: Marco Bartoli, Elisa Rielli, Sandra Cosci, Ennio Belli, Marco Marotta e Alfredo Macchiarini. Convegno che verrà coordinato da Bruno Ricci.

Infine alle 19 aperitivo al PalaForte e a seguire verranno presentati i giocatori, dalla giovanile alla serie A1 e la squadra femminile.