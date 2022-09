Una chiamata inaspettata quella ricevuta dal maestro Giulio Monselesan dal settore tecnico federale, così come la convocazione in azzurro per il giovane pugile lucchese Sasha Mencaroni che dal 5 al 13 settembre si allenerà a Formia al centro di preparazione olimpica.

Il raduno è propedeutico per la partecipazione degli Azzurrini all’Europeo di categoria, che si svolgerà a Montesilvano dal 25 al 4 ottobre. La convocazione rilancia le speranze di Mencaroni per indossare la canotta azzurra ai prossimi campionati europei della categoria Junior organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana anche se è presente al raduno anche il titolare della maglia azzurra nei 46 chili Marsala Fortunato Antonino (junior al secondo anno classe 2006), ci sarà quindi una scelta tecnica da parte del team di insegnati che segue il gruppo degli azzurrini junior ma per Mencaroni le porte dei ritiri azzurri rimangono aperte per le prossime occasioni visto che da junior avrà anche la prossima stagione da sfruttare.

Foto 2 di 2



Sasha Mencaroni è un atleta giovanissimo ma la sua carriera è iniziata fin da giovanissimo: nel 2014 al primo anno di attività giovanile si è laureato campione italiano cuccioli, nel 2019 bissa il successo nella categoria Allievi, secondo titolo italiano poi il passaggio nel pugilato agonistico nel 2020 dove conquista la medaglia di bronzo ai campionati italiani schoolboy , nel 2021 viene convocato in più occasioni ai ritiri azzurri e partecipa ai campionati europei schoolboy in Montenegro ma è in questa prima parte di stagione che finalmente Mencaroni esplode fisicamente e tecnicamente disputando ben due round Robin di cui uno internazionale ad Assisi arrivando sempre in finale superato da Marsala Fortunato. Il suo maestro Monselesan sa bene che il lavoro da fare è ancora molto e la strada è sempre in salita ed anche se la convocazione non dovesse portare in questa occasione la maglia azzurra sicuramente Mencaroni è uno dei prossimi titolari della squadra azzurrini Junior del ’23 nei 46/48 chili.