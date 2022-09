Inizio di stagione col botto per la Ginnastica Motto: vittorie a Albenga e Terranuova Bracciolini

La nuova stagione agonistica per la Raffaello Motto si apre all’insegna di successi e podi, in continuità con le precedenti. Ben cinque ginnaste della società viareggina hanno fatto parte della Rappresentativa Toscana che si è aggiudicata la sesta edizione del trofeo Elena Ghidetti – Ginnastica senza frontiere disputato sabato ad Albenga (in provincia di Savona): Melissa Musacci, Chiara Puosi, Chiara Badii, Juna Campomagnani e Arianna Musetti sono state infatti selezionate dalla direttrice tecnica regionale Emanuela Agnolucci per questa competizione, che le ha viste imporsi su Lazio, Emilia Romagna e Liguria. Presenti per la società viareggina anche Donatella Lazzeri (come capodelegazione) e Francesca Cupisti (allenatrice).

Motto analogamente protagonista assoluta al tredicesimo torneo internazionale Città di Terranuova che si è svolto lo scorso fine settimana a Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo. Nel concorso individuale Élite sono state quattro le vittorie: Chiara Badii (Junior 3), Chiara Puosi (Junior 2), Alice Sansovini (Allieve quarta fascia) e Melissa Musacci (Allieve seconda fascia). Sul podio pure Juna Campomagnani (seconda tra le Senior) e Camilla Musacci (terza tra le Allieve prima fascia). A questi si aggiungono svariati piazzamenti: tra le Allieve 3° fascia Francesca Corti sesta e Siria Pastacaldi settima, tra le Allieve 4° fascia Ester Lena sesta e Viola Picchi nona, tra le Junior 2 Vittoria Pratelli quarta, come Isabel Puccinelli tra le Junior 3. Tra le Senior, invece, Arianna Musetti quinta e Chiara Vignolini sesta.

Nel concorso di specialità, doppia affermazione per Viola Pannacci, vincitrice al nastro e al cerchio tra le Junior 2. Nella stessa categoria secondo posto per Martina Bonuccelli alla palla (quinta invece al cerchio), risultato centrato anche da Olga Lucchesi, con il medesimo attrezzo, tra le Junior 3 (alle clavette si è piazzata quarta). Positive le prove di Eleonora Barsanti (quarta alle clavette e quinta al cerchio tra le Junior 1), Arianna Pescaglini (quarta al cerchio e sesta al nastro tra le Junior 2), Maria Sole Giannini (quarta alla palla e sesta alle clavette tra le Junior 2).

Domenica al PalaBarsacchi di Viareggio è in programma la prima prova regionale del campionato individuale e di specialità Gold Junior e Senior, organizzata dalla società viareggina.