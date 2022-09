Ndm Tecno di nuovo leader nel Clio Trophy Italia

È di nuovo leader, Ndm Tecno, nel Clio Trophy Italia, quando manca una prova al termine della stagione.

Il siciliano Giovanni Marco Lanzalaco, affiancato per l’occasione dall’esperto Massimo Moriconi, con la Renault Clio Rally5, lo scorso fine settimana ha chiuso al secondo posto di trofeo, ed anche di categoria, il difficile Rally di San Martino di Castrozza, valido per il campionato tricolore asfalto.

SI trattava di un momento delicato della stagione, per Lanzalaco, il quale doveva cercare di riprendere il terreno perduto (e la leadership) nel monomarca francese con il ritiro prima delle ferie al RallyLana. C’era voglia di riscatto, sulle dolomiti trentine, una gara rivelatasi come tradizione assai difficile sia per le prove speciali incontrate che anche per le bizze del meteo. Ma è stata anche una gara disputata con forza e con strategia, per l’accoppiata di Ndm Tecno, soprattutto nelle scelte di gomme quando il maltempo creava difficoltà nelle tattiche da adottare, una prestazione di spessore che con “l’argento” conquistato ha consentito a Lanzalaco di tornare ad occupare la testa del trofeo quando manca una sola prova al termine.

L’appuntamento finale del Clio Trophy Italia si svolgerà in occasione del 41esimo Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como dal 20 al 23 ottobre, che nel calendario del trofeo andrà a sostituire il Rally di Modena che è stato cancellato. In questa occasione Lanzalaco si presenterà da leader del campionato con 100,7 punti seguito da Scalzotto (95,4) e Ferrari (77,9). Il regolamento prevede però la validità di 4 risultati: il gioco dei calcoli lascia quindi ampio spazio a tutti e tre i contendenti di giocarsi il titolo.