Trofeo Sc Corsanico, Porta vince in solitaria

Gabriele Porta vince in solitaria a Corsanico.

Doveva essere una bella giornata di sport e così è stata. Porta del Team Hoplà Petroli vince la 32esima edizione del trofeo Sc Corsanico arrivando in solitaria dopo 154 km di gara.

Una manifestazione che ha visto alla partenza molti atleti di punta a livello nazionale tra gli atleti di categoria under 23/elité con squadre provenienti da tutta Italia, con 122 iscritti e 105 atleti partiti alle ore 12:50 dalla Piazza della Chiesa di Corsanico. Via ufficiale in località Piano di Conca alle ore 13:15 con lo start dato dal Presidente del Comitato Regionale della FCI Saverio Metti.

Percorso selettivo ed impegnativo perché previsti 5 passaggi del Montemagno alternati a 4 ascese della salita di Corsanico, a cui si aggiunge una giornata piuttosto calda – arriveranno al traguardo solo 34 atleti.

Dopo circa 18 chilometri la corsa si accende lungo la discesa del Monte Pitoro condotta a velocità folle dai corridori in cui avvantaggiano in sette Molini, Dati, Garzi, Ghigino, Nencini, e Radice e Cecchi (che si stacca lungo la prima ascesa di Corsanico). I battistrada viaggiano di buon accordo tanto che all’imbocco della terza ascesa da Corsanico hanno un vantaggio 3 minuti e 10 secondi. A questo punto le squadre rimaste fuori dalla fuga iniziano l’inseguimento, in particolare la Overall, D’Amico e Futura Team.

Lungo la seconda ascesa verso Corsanico dopo il primo chilometro di ascesa rimane in testa il duo della Maltinti Dati e Molini ma al passaggio da Pedona rientra Garzi della Mastromarco. I tre battistrada scollettano con un vantaggio di 50” sul gruppo tirato dalla Overall in favore del capitano Luca Cavallo.

La discesa di Pedona fa selezione tanto da rivoluzionare la gara e rimescolare nuovamente la corsa perché al quarto passaggio sul Montemagno si ritrovano davanti 29 corridori con tutti gli atleti più forti con 45” sul quello che rimane del gruppo.

Sull’ultima ascesa del Montemagno prova a uscire Demiri del Team Zero Zero che arriva a guadagnare 40” sugli inseguitori, che tuttavia non demordono e prima della salita finale di Corsanico lo riprendono.

Gli ultimi 5 chilometri sono contrassegnati da scatti e controscatti e alla fine riesce a prendere il largo Gabriele Porto del Team Hopplà che arriva al traguardo con 8” su Matteo Regnanti Team Maltinti e Nicolò Garibbo Team Parkpre sul terzo gradino del podio.

Entusiasta anche il presidente della Sc Corsanico Doriano Angeli: “E’ stato una bella giornata dove a vincere è stato lo sport, con tanta gente a vedere il passaggio dei corridori lungo la strada, segno che il ciclismo in Versilia è vivo e trasmette tanta passione alle persone. Una corsa combattuta dall’inizio alla fine con un finale non scontato. Ringrazio le squadre per aver onorato nel migliore dei modi la corsa, tutti i volontari che hanno lavorato tantissimo in questi giorni, così come ringrazio la Federazione Ciclismo per la sua vicinanza oltre a essere grato alla Regione Toscana, il Comune di Massarosa la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la loro preziosa collaborazione così come i tanti sponsor che permettono l’organizzazione della manifestazione. Cosa aggiungere? Arrivederci al prossimo anno con la 33esima edizione”.