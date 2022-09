Mm Motorsport, successo in Corsica con Pierre Campana

È sul primo gradino del podio assoluto che Mm Motorsport ha archiviato il Rallye National de Corte – Centre Corse, appuntamento svoltosi nel fine settimana a Corte, in Corsica. Il team lucchese si è reso compartecipe della vittoria di Pierre Campana, al debutto sulla Skoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Sabrina De Castelli. Il pilota corso ha prevalso in ben cinque tratti cronometrati su otto in programma, congedandosi dalle due tappe previste dal confronto con poco meno di un minuto di vantaggio dal primo inseguitore. Ottime, le sensazioni destate al volante della “turbocompressa” equipaggiata con pneumatici Pirelli, messa a disposizione e curata in campo gara dalla squadra di Porcari, presentatasi sulla pedana di partenza della manche valida per la France Cup con tre vetture.

Riscontri degni di nota sono stati garantiti anche da Batti Ceccaldi, tornato al volante della Skoda Fabia Rally2 dopo la seconda posizione conquistata, lo scorso anno, al Rallye National de Balagne. Assistito “alle note” da Pascal Mary, il giovane driver ha dovuto abbandonare il confronto dopo la quinta prova speciale per motivi personali, quando si trovava in terza posizione assoluta. Esordio soddisfacente, sul sedile sinistro della Peugeot 208 Rally4, per Arnaud Ribière, tornato alle competizioni dopo sei mesi di inattività sportiva ed affiancato dal copilota Mathieu Belhacene. Per il pilota francese, il Rallye National de Corte – Centre Corse è valso una seconda posizione di classe Rally4, risultato concretizzato grazie ad un rapporto già convincente con vettura e team che potrebbe trovare continuità nella prossima programmazione stagionale.

Grande la soddisfazione di Manuela Martinelli, team manager di Mm Motorsport: “Una vittoria che ripaga l’impegno di tutto il team, che aspettavamo e che possiamo definire limpida, con quasi un minuto di vantaggio sul secondo classificato. Tutte e tre le vetture impegnate in gara hanno garantito ottime sensazioni ai piloti e, al di là del risultato, è questo quello che conta. La vittoria di oggi, poi, ha regalato ulteriore vigore alle aspettative stagionali della squadra, è un’ulteriore iniezione di fiducia in vista del finale di stagione”.