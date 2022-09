Dopo due anni difficili e di incertezze dovute alla pandemia, con restrizioni e norme severe da rispettare che hanno indotto molte società ad esitare nell’organizzare eventi sportivi, finalmente la stagione in corso riparte alla grande con tornei di tennistavolo un po’ in tutta Italia.

Si evidenzia tra tutte la Toscana con quattro tornei open nel primo mese di competizione, svoltesi nelle sedi di Cascina, Vaiano, Firenze e Pontedera con incontri riservati agli over 5000, 2000 e 600 e assoluto aperti anche agli atleti di altre regioni e un torneo di categoria che si è svolto a Siena, riservato ai tesserati toscani valido per le qualificazioni ai prossimi campionati Italiani di categoria. Molti sono gli atleti che si sono messi in evidenza. Tra questi spicca un atleta del Tennis Tavolo Forte dei Marmi 2008, Luciano Santo che ha preso parte a tre tornei over 2000, uscendone sempre vincitore. Sempre del Tennis Tavolo Forte dei Marmi ha esordito Antonio Scarpellino ottenendo il terzo e quinto posto in due tornei differenti. Altri due atleti sempre del Forte dei Marmi, Gianalberto Posenato e Stefano Simi, hanno esordito nella categoria over 600 passando il turno nei difficili gironi che tale competizione offre e portando a casa punti importanti per la loro classifica personale e alla competizione assoluto riservata ai primi della classe dove hanno onorato i colori della squadra.

Chiusa la parentesi tornei, ci si appresta già dal prossimo weekend alla prima giornata di campionato. Tre sono le squadre dei fortemarmini che debutteranno, alle quali si aggiungeranno a breve le squadre di D3 formata dai giovanissimi ragazzi protagonisti già nella scorsa stagione frutto del loro allenatore Gianalberto Posenato, la D3 capitanata dal vicepresidente Maurizio Ciro Donnarumma con una rosa tutta lucchese adottati fortemarmini, sponsorizzata Sottopoggio Lucca e la D3 formata dai nuovi arrivati con una sorpresa al femminile che già dai primi allenamenti hanno dimostrato un grande spirito di squadra e attaccamento verso questa disciplina.

Le squadre al debutto nel weekend sono la C2 in trasferta a Cascina, la D1 e la D2 a Lucca.