Il karate toscano conquista Fiume, la Cam Lucca vince l’oro al Croatia Open

Il karate made in Toscana del Cam Lucca karate ha vinto la medaglia d’oro al 21esimo Croatia Open di Rijeka, svoltosi domenica (25 settembre).

Il trio di Rebecca Bozzi, Agnese Fanti e Gaia Morbini hanno accolto con entusiasmo la convocazione dal Maestro Alberto Piccinini del CAM Lucca karate, le tre atlete si sono cimentate nella disciplina del kata, tal programma è una gara a squadre dove il fulcro è il puro spettacolo marziale: ogni formazione è composta da tre karateka, che ad ogni turno di eliminatoria eseguono un kata in modo sincronizzato, esprimendo al massimo tecnica ed atletismo, al quale viene attribuito un punteggio per decretare l’accesso alle fasi successive.

Nella fase finali le toscane hanno conquistato la medaglia più prestigiosa eseguendo un combattimento simulato in cui vengono utilizzate le tecniche precedentemente mostrate. Le iene del Cam Lucca hanno combattuto senza esclusione di colpi, aggiudicandosi il primo posto con un punteggio di 24.48.

Il direttore tecnico Toscano Bonuccelli ha reso i complimenti alla società lucchese per l’impegno mostrato nel voler portare lustro al nome della nostra regione. Il maestro Alberto Piccinini ha commentato l’evento con parole di puro sostegno e fiducia per i suoi atleti, ammettendo: Sono davvero orgoglioso di allenare un gruppo così coeso. Sono un vero esempio per i più giovani, in quanto sono riuscite a mettere in piedi un team vincente.

Il gruppo lucchese è già volto al futuro, infatti questa domenica sarà impegnato a Milano per il quarto trofeo Nekoofar, mentre il 15 di ottobre andranno in scena i tanto attesi Campionati Italiani a squadre di Società, in cui avremo nuovamente notizie del trio Bozzi, Fanti e Morbini.