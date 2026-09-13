Ottimi risultati alla ripresa delle competizioni per la Ginnastica Ritmica Lucca

Ripresa delle competizioni agonistiche al di sopra di ogni aspettativa per la Ginnastica Ritmica Lucca.

Al 18esimo torneo internazionaleCittà Terranuova la compagine bianco rossa ha brillato in tutte le categorie nelle quali ha partecipato. Nonostante la preparazione agonistica non sia ancora al top, i podi raggiunti dalle ginnaste lucchesi sono stati tanti ed importanti.

Alla manifestazione, ottimamente organizzata dalla società Ginnastica Terranuova hanno partecipato oltre 200 ginnaste che nei giorni 11, 12 e13 settembre hanno dato vita ad una gara di elevato livello tecnico. Le farfalle lucchesi hanno portato in pedana i loro nuovi esercizi con i quali parteciperanno alle gare federali previste per i prossimi mesi.

Grande la soddisfazione espressa dalle tecniche Viani e Rampon per un inizio così positivo di tutta la compagine impegnata nella manifestazione.

Su tutte, da evidenziare il secondo posto di Emma Torselli, la prima a scendere in pedana, che nella categoria Elite Gold Individuale Allieve 4 ottiene anche il miglior punteggio alle clavette. Nella categoria Gold Specialità spicca il terzo posto alle clavette di Nicole Scoma nella categoria Senior, mentre nella categoria Junior è da rimarcare il terzo posto di Ginevra Porta alle clavette alla sua prima gara nella categoria Gold e un buon quinto posto per Lavinia Gentili alla palla.

Grandissime soddisfazioni nella categoria Allieve dove Alice Solari A5 ottiene il doppio oro negli attrezzi Nastro e cerchio mentre Asia Di Noto A3 ottiene il primo posto al corpo libero e il terzo posto al cerchio. Gradino più alto del podio per Elisa Macchia alla fune. Infine le più piccole: le A2 Hedì Alperin e Beatrice Ardica hanno conquistato rispettivamente il primo ed il secondo posto al cerchio mentre la piccolissima A1 Aurora di Noto ha ottenuto il primo posto sia al corpo libero che alla fune.