Aperte ufficialmente le iscrizioni per la stagione sportiva 2026/2027 alla ginnastica artistica Eta Beta

La Asd Eta Beta ginnastica artistica apre ufficialmente le iscrizioni per la stagione sportiva 2026/2027.

Forte dei valori di determinazione, rispetto e spirito di squadra che da sempre la contraddistinguono — perfettamente messi in scena nel saggio di fine anno Il mondo che vorrei—, la società è pronta a ripartire con ancora più slancio e importanti novità. Dopo aver costruito lo spettacolo finale insieme ai propri atleti e le loro famiglie, domandandosi che mondo desidereremmo e cosa possiamo fare per crearlo, gli allenamenti sono proseguiti anche durante l’estate con grande partecipazione.

Il nuovo anno parte sulle ali dell’entusiasmo per gli ottimi risultati ottenuti ai recenti campionati italiani di Rimini. Il settore femminile si è distinto per costanza, precisione e crescita tecnica, e la maggior parte delle atlete ha raggiunto la top 10 italiana nella propria categoria. La sezione maschile ha messo a segno una prestazione straordinaria, conquistando il podio con tutti gli atleti presenti!

Per i corsi 2026/2027 è stata studiata una proposta completa per tutte le età, proprio per rispecchiare i valori inclusivi che l’associazione porta avanti.

Per la nuova stagione, l’Eta Beta amplia in modo significativo la propria proposta. Oltre alle attività agonistiche e al confermato corso di acrobatica adulti, l’offerta si arricchisce di tre nuove discipline: Calisthenics, allenamento a corpo libero focalizzato su forza, resistenza e controllo motorio, Pilates, per il potenziamento del core, il miglioramento della postura e della flessibilità. E infine Ginnastica per la terza età: attività motoria adattata per favorire mobilità, salute e benessere generale. Fondamentale per la prevenzione delle principali patologie e ultimo, ma non per importanza, per migliorare la socializzazione e la salute psicologica. L’attività motoria e il ritrovarsi tutti insieme in palestra non fa divertire solo i più piccoli, ma strappa un sorriso a tutte le età.