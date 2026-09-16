Dal parco assistenza al riordino notturno: la logistica della Coppa Città di Lucca

La 61esima Coppa Città di Lucca , appuntamento che assegnerà la Coppa Italia Rally Aci sport 2026 , è entrata nel vivo della sua fase di definizione. L’appuntamento organizzato da Automobile Club Lucca ed in programma dal 12 al 15 novembre, porterà sulle strade della provincia gli esponenti del rallismo nazionale, qualificati attraverso le Coppe Rally di Zona. Saranno loro a contendersi la finale nazionale Coppa Italia Rally Aci sport , garantendo un confronto sportivo di primo piano ed un ruolo di grande prestigio per la città, chiamata a vivere una delle edizioni più significative della sua gara proprio nell’anno del centenario della fondazione di Aci.

In attesa di fornire tutte le informazioni previste dalla normativa sportiva, Aci Lucca anticipa alcuni aspetti logistici della manifestazione, con l’obiettivo di agevolare gli equipaggi concorrenti e i team nella programmazione della trasferta e nell’organizzazione delle proprie attività. Il parco assistenza sarà localizzato nell’Aeroporto Giacomo Puccini di Capannori, in località Tassignano, area destinata quindi a rappresentare uno dei punti nevralgici della manifestazione.

Sempre a Capannori troverà spazio un altro momento importante della gara: il riordino notturno che sarà organizzato nell’area circostante il Comune, coinvolgendo direttamente il territorio nell’accoglienza dei protagonisti della Finale Nazionale. All’interno dell’area aeroportuale sarà inoltre presente un servizio di food truck, che sarà attivo a partire dal 12 novembre e fino al termine della manifestazione, a disposizione degli equipaggi e dei team partecipanti. Nel mese di ottobre sarà reso noto il programma completo dell’evento.