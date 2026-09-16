Filippo Bianchi, primo match point per la vittoria finale del Campionato italiano velocità

Ci siamo. La stagione entra nel suo momento più caldo e per Filippo Bianchi e la sua Aprilia RS 660 arriva quello che può essere considerato il suo primo vero ‘match point’ stagionale.

Il 21enne centauro lucchese si presenta infatti alla penultima gara del Campionato italiano velocità-Dunlop, categoria SportBike, forte della leadership della classifica e di un vantaggio di 74 punti sul secondo in classifica.

Numeri che raccontano una stagione costruita con continuità, velocità e concretezza e che hanno permesso a Bianchi, portacolori del Motoclub 52 Racing Team e pilota del team Mmsp Velocità, di arrivare a questo appuntamento nella posizione che ogni pilota vorrebbe occupare a questo punto del campionato: davanti a tutti.

Ma proprio adesso arriva la parte più delicata.

Il vantaggio accumulato durante la stagione rappresenta un patrimonio prezioso, ma non consente distrazioni. La penultima sfida del calendario sarà infatti un passaggio fondamentale nella corsa al titolo e Filippo dovrà affrontarla con la stessa determinazione mostrata durante tutto il campionato, gestendo al tempo stesso la pressione di chi sa di avere qualcosa di importante da difendere.

È il classico momento nel quale la velocità non basta. Servono testa, freddezza, capacità di leggere la gara e soprattutto la lucidità per non trasformare la voglia di vincere in un rischio inutile. Per Bianchi sarà dunque una gara da interpretare con intelligenza, consapevole del vantaggio in classifica ma senza cambiare il proprio DNA agonistico.

“Arriviamo a questo appuntamento con una situazione di classifica sicuramente molto positiva, ma non è ancora il momento di fare calcoli o pensare al campionato – dice Filippo Bianchi – I 74 punti di vantaggio sono importanti e sono il frutto del lavoro fatto fino a oggi, ma in gara tutto può cambiare molto velocemente. Per questo voglio concentrarmi esclusivamente sul fine settimana, cercando di fare il massimo come abbiamo sempre fatto. Sarà il mio primo vero “match point” della stagione: bisogna avere velocità, ma soprattutto testa. L’obiettivo è portare a casa più punti possibile, senza prendere rischi inutili e continuando a lavorare con la squadra come abbiamo fatto finora. Il titolo? Ci penseremo quando sarà il momento. Adesso dobbiamo pensare soltanto a questa gara”.

Il fine settimana rappresenterà quindi un nuovo esame per il giovane pilota lucchese, chiamato a confermare quanto di buono costruito sino a oggi. La classifica gli consegna un vantaggio significativo. La pista, come sempre, presenterà invece il suo conto da pagare.

E Filippo Bianchi è pronto a giocare il suo primo ‘match point’.