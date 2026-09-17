Passerella di campioni a Fabbriche di Vallico per il ‘Premio nazionale sport’

I valori autentici dello sport, le grandi imprese agonistiche e le storie di determinazione tornano protagoniste in Garfagnana.

Sabato 26 settembre con inizio alle 13 gli spazi dell’agriturismo Cornali a Fabbriche di Vallico nel comune di Fabbriche di Vergemoli ospiteranno la terza edizione del Premio Nazionale Sport Fabbriche di Vergemoli. In caso di maltempo la cerimonia si sposterà nella vicina sala consiliare del Comune.

L’evento, presentato dal giornalista e scrittore Enzo Bucchioni, si conferma un appuntamento di grande prestigio nel panorama sportivo nazionale e locale grazie anche alla sapiente regia del manager sportivo Fabrizio Giovannini e al sostegno del Comune guidato dal sindaco Michele Giannini e con il gran lavoro dell’assessore allo sport, Cesare Passigni. A testimoniare il profondo valore della manifestazione saranno le opere consegnate ai premiati: sculture realizzate ad hoc dalla scultrice Marcella Bertoli Barsotti.

I riflettori dell’edizione 2026 saranno puntati su un parterre di ospiti di altissimo livello. Per il volley femminile il riconoscimento andrà alla Savino Del Bene, fresca del titolo di campione mondiale, con il premio che verrà ritirato da Veronica Angeloni, ex pallavolista professionista ed ex volto del Grande Fratello. La disciplina del nuoto e i successi azzurri saranno rappresentati dal vicepresidente vicario della Federazione Italiana Nuoto, Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia.

Spazio anche al giornalismo, al racconto sportivo e al territorio: tra i premiati figurano infatti Alessandro Bocci del Corriere della Sera, il documentarista Roberto Davide Papini, autore di storici lavori dedicati alla Fiorentina, e gli atleti della nazionale italiana di rafting appartenenti al Garfagnana Rafting, vero orgoglio della Valle.