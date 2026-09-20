Drk Capannori Baseball, domenica di match per under 12 e under 15

Una domenica di grande sport e denso di emozioni è quella che aspetta i giovani del settore giovanile del Drk Capannori Baseball, in campo nei rispettivi impegni della Coppa Toscana 2026 con le formazioni Under 12 e Under 15.

Gli under 12. dopo sconfitta a Firenze, saranno impegnati sul campo di casa, a Capannori ai campi sportivi Checchi, con una prima sfida alle 10 e un secondo appuntamento per i Draghetti alle 16 (ingresso libero). Al di là dei risultati la squadra guarda alla prossima stagione e brillano i giovani esordienti guidati dai tecnici Carlo Mori e Lorenzo Mazzarri, con una rotazione sul monte di lancio che ha visto già nell’ultima sfida il debutto assoluto in gara ufficiale di Leonardo Pacifici e Nikolas Bosi, bravi a gestire l’emozione della prima volta da lanciatori e il giovanissimo Slusar Iulian Marian, che ha esordito in assoluto nel mondo del baseball.

Domenica di sfide anche per gli under 15 allenati dal duo Antonio Modestino e Virgilio Perra. Reduci dalla trasferta contro i Lancers di Lastra a Signa che li hanno visti in perfetto equilibrio con un incontro persone uno vinto, saranno adesso impegnati sul campo del Livorno. La doppia sfida inizia alle con il primo incontro alle 10 e il secondo alle 15. Da segnalare l’esordio in categoria per i draghetti Elia Sposito e Kevin Prosper e del nuovo innesto Kevin Chaviano Pineda autori di belle prestazioni sia in difesa che in battuta.