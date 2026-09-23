Balestra, doppio podio nazionale a Iglesias per le Contrade San Paolino

Un terzo posto a squadre e un argento individuale con Mauro Giusti. Le Contrade San Paolino di Lucca tornano da Iglesias, in Sardegna, con due podi conquistati al 40esimo Campionato nazionale Litab della balestra antica da banco, disputato sabato 19 e domenica 20 settembre. Risultati che arrivano appena una settimana dopo la vittoria al 18esimo Palio di Santa Croce, andato in scena il 12 settembre.

Nella competizione a squadre, ospitata domenica nello stadio Monteponi, la formazione lucchese ha totalizzato 311 punti, chiudendo a breve distanza dalle prime due classificate. Il titolo nazionale è andato alla Compagnia Balestrieri Città di Amelia, con 320 punti, mentre i padroni di casa della Compagnia Balestrieri Iglesienti hanno conquistato il secondo posto con 316.

A completare il risultato delle Contrade San Paolino è arrivata la prova di Mauro Giusti, secondo nella gara individuale di tiro al corniolo, che ha visto sfidarsi circa 140 balestrieri. A precederlo è stata Elisa Guglielmone, della Compagnia Balestrieri di Roccapiatta, a Prarostino, entrata così nell’albo d’oro della manifestazione. Terzo posto per Stefano Bonelli, della Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia.

Il campionato si era aperto sabato nel chiostro di San Francesco con le gare riservate ai maestri d’arme e ai campioni delle singole associazioni. Le due competizioni avevano visto imporsi Roberto Padoan e Maurizio Zanetti, entrambi in rappresentanza di Chioggia.

Alla manifestazione hanno partecipato delegazioni provenienti da diverse città italiane: oltre a Lucca e Iglesias, erano presenti Amelia, Assisi, Chioggia, Gualdo Tadino, Montefalco, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e Ventimiglia. Due giornate di gare e incontri che hanno riunito in Sardegna le associazioni impegnate a custodire e tramandare la tradizione della balestra antica da banco.