Il 21enne lucchese Filippo Bianchi è campione italiano Sportbike: ora il mondiale

Il tricolore è suo. Filippo Bianchi è il nuovo campione italiano Sportbike 2026. Il 21enne pilota lucchese del Team Mmp Velocità, in sella all’Aprilia RS 660, ha conquistato matematicamente il titolo al Cremona Circuit, al termine di una domenica che ha regalato emozioni forti e confermato una stagione vissuta da assoluto protagonista.

Il verdetto è arrivato nella Superpole Race della mattina, la gara sprint che rappresentava il primo dei tre match point a disposizione di Bianchi. Dopo la vittoria ottenuta sabato in Gara 1, arrivata al termine di un duello serratissimo con Emiliano Ercolani, Bianchi aveva messo l’ipoteca sullo scudetto.

La domenica mattina è arrivato il colpo decisivo. Il portacolori del Motoclub 52 Racing Team ha affrontato una gara combattutissima, rimanendo nel gruppo di testa fino alle battute finali e giocandosi tutto nell’ultimo giro. Al traguardo ha preceduto Alessandro Aguilar per appena 127 millesimi, con Marcos Ruda terzo ed Emiliano Ercolani quarto. Una vittoria al fotofinish che, oltre a regalargli il successo nella Superpole Race, gli ha consegnato matematicamente il titolo italiano.

Un campionato costruito gara dopo gara, con Bianchi capace di trasformare velocità e continuità in una leadership sempre più solida. Quella di Cremona è stata la settima vittoria stagionale firmando la quinta pole position consecutiva, mentre il successo di sabato in Gara 1 era stato il sesto nella stagione regolare.

Per Filippo Bianchi si tratta del secondo titolo italiano della carriera, dopo quello conquistato nel 2018 in Premoto3 125 2T. Un traguardo particolarmente significativo al termine di una stagione nella quale il pilota lucchese ha saputo imporsi come riferimento della nuova categoria Sportbike. Moto già conosciuta grazie alla vittoria del trofeo Aprilia RS660 vinto nel 2024 che ha segnato un importante crocevia della carriera di Filippo.

Il fine settimana di Cremona era iniziato nel migliore dei modi. Dopo la prima prova libera, Bianchi aveva ottenuto il secondo tempo nella prima qualifica, per poi conquistare la pole position nella seconda sessione, confermando il grande feeling con il tracciato lombardo. Nella prima qualifica il pilota lucchese aveva già fatto segnare il miglior tempo della Sportbike, fermando il cronometro in 1’37”031 abbassandolo ulteriormente nella Q2 con il crono di 1’36”978 precedendo Ercolani di un solo centesimo.

Nel pomeriggio Bianchi è tornato in pista per Gara 2 ormai da campione italiano. Partito dalla prima casella, grazie alla vittoria nella Superpole Race, il pilota del Team Mmp Velocità ha provato a prendere il largo nelle prime fasi della gara, ma intorno a metà corsa è incappato in una scivolata. Una caduta senza conseguenze sul campionato, visto che il titolo era già matematicamente al sicuro ed il classico bicchiere resta inevitabilmente mezzo pieno, anzi colmo: Filippo Bianchi è Ccmpione Italiano sportbike 2026.

Un titolo conquistato con velocità, continuità e capacità di gestire a pressione nei momenti decisivi. E’ arrivato in anticipo, con ancora tre gare teoricamente disponibili al momento del verdetto. Per Bianchi e per il Team Mmp Velocità, dunque, il prossimo appuntamento sarà già una passerella da campioni. Il Civ tornerà in pista a Vallelunga per il round conclusivo della stagione, dove il neo campione italiano potrà affrontare le ultime sfide dell’anno con la consapevolezza di avere già scritto il proprio nome nell’albo d’oro della Sportbike.

“È difficile trovare le parole per descrivere quello che provo – dice Bianchi – Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare a questo risultato e vincere il campionato qui a Cremona, con una gara così combattuta, è qualcosa di speciale. Sapevamo che avevamo la possibilità di chiudere il campionato e abbiamo cercato di fare quello che abbiamo fatto per tutta la stagione: pensare alla gara e non ai calcoli. Questo titolo è di tutta la squadra. Del Team Mmp Velocità, di tutte le persone che hanno lavorato con noi, dei tecnici, degli sponsor, di chi mi è stato vicino durante tutta la stagione. È il mio secondo titolo italiano e ha un significato enorme. Dedico il titolo a mia mamma che purtroppo non c’è più e a mio papà che mi segue e mi supporta fin dai primi passi in minimo. Un ringraziamento speciale tutto il Team Mmp, al Motoclub 52 Racing Team, agli sponsor e a tutti quelli che mi seguono e mi sono vicini ad ogni gara e che possono capire l’importanza di questo risultato”.

La conquista del campionato italiano Sportbike non è il punto di arrivo per Filippo Bianchi, ma il trampolino verso la sfida più importante della sua giovane carriera. A pochi giorni dalla conquista del titolo tricolore – soltanto nel week-end passato – il pilota toscano ha ufficializzato il proprio futuro: nel 2027 sarà al via del campionato mondiale Sportbike con il team Prodina Xci Racing, al debutto a tempo pieno sul palcoscenico iridato.

A 21 anni, Bianchi si prepara così a compiere un importante salto di categoria e ad affrontare una stagione completamente nuova, che lo vedrà scendere in pista in sella alla Kawasaki Ninja Zx-6r 636.

Una sfida ambiziosa per il giovane lucchese portacolori del Motoclub 52 Racing Team, reduce da una stagione da protagonista assoluto in sella all’Aprilia Rs 660, con la quale ha conquistato il titolo italiano Sportbike dopo aver già vinto, nel 2024, il Trofeo Aprilia Rs 660.

Il passaggio alla Kawasaki rappresenterà uno dei principali elementi della nuova avventura. Bianchi dovrà infatti confrontarsi con una moto completamente diversa e, contemporaneamente, con numerosi circuiti internazionali sui quali non ha ancora avuto modo di gareggiare.

Il 2027 sarà dunque, prima di tutto, un anno di apprendimento e crescita, nel quale il pilota sarà chiamato ad assimilare rapidamente nuove tecniche di guida, conoscere le caratteristiche della Ninja Zx-6r 636 e adattarsi ai differenti tracciati del calendario iridato.

Quello con il mondiale Sportbike, tuttavia, non sarà un debutto assoluto. Bianchi ha già avuto modo di confrontarsi con il contesto iridato nello scorso mese di giugno, quando, in qualità di wild card, è riuscito a conquistare un prestigioso podio, dimostrando di poter competere ad alto livello anche in un contesto internazionale.

Ora arriva la possibilità di trasformare quell’esperienza in un progetto a tempo pieno.

“La prima cosa che voglio fare è ringraziare il team Prodina Xci Racing per l’opportunità che mi sta dando – commenta il giovane pilota lucchese – Per me arrivare al mondiale rappresenta la realizzazione di un sogno che coltivo fin da bambino. Ho sempre desiderato partecipare a un campionato mondiale e fino a questo momento non ero ancora riuscito a coronare questo sogno. Sarà la mia stagione da rookie e so che dovrò affrontare una doppia sfida: conoscere una moto nuova e imparare piste sulle quali non ho mai corso. Non sarà facile, ma proprio per questo sarà un’esperienza importantissima per la mia crescita. L’obiettivo sarà quello di migliorare il più velocemente possibile, diventare progressivamente competitivo e riuscire ad arrivare a giocarmi le gare con i migliori. Darò tutto me stesso per sfruttare questa grande opportunità”.