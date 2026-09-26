Mia Giovannelli vola al Trofeo Coni: rappresenterà la Toscana nel Taekwondo

Il suo percorso nel Taekwondo è iniziato prestissimo. Mia indossa il dobok e frequenta i quadrati di gara fin dall’età di 3 anni, crescendo sul tatami insieme al fratello gemello, anche lui pluricampione e medagliato. Un legame speciale, accompagnato da allenamenti costanti e da una passione che negli anni si è trasformata in impegno, disciplina e capacità di affrontare competizioni di livello sempre più alto. Nonostante la giovanissima età, Mia due anni fa si è laureata campionessa italiana, mentre nel 2026 si è confermata pluricampionessa toscana. Sempre quest’anno, al torneo Kim e Liù di Roma, ha conquistato il titolo di vicecampionessa italiana nella specialità delle forme.