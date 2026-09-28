Ai lucchesi Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi il tricolore di regolarità per auto classiche

La gara elbana si è svolta in due tappe di venerdi e sabato al meglio di 9 prove speciali fra le quali quella dell’Innamorata, ripetuta due volte. L’equipaggio garfagnino, che finalmente ha potuto usare la macchina al meglio, ha fatto registrare un ottimo risultato cronometrico, in particolar modo nella prima tappa quando avevano fatto meglio anche rispetto alle altre categorie della 50, nei confronti delle quali avevano prevalso in tre prove su quattro.

“Siamo veramente soddisfatti di questo secondo titolo nei rally di regolarità nelle auto classiche, che segue quello dello scorso anno nella regolarità auto moderne e dell’ottimo risultato cronometrico fatto segnare all’Elba. La soddisfazione è anche maggiore se si tiene conto che questo è stato un anno sperimentale nel quale abbiamo partecipato per la prima volta ad un rally di regolarità e con una normale auto stradale, non preparata per questo tipo di gare. Per quanto riguarda l’Elba devo dire che purtroppo l’organizzazione della gara, il trattamento personale dei concorrenti, la conoscenza del mondo della regolarità rally assieme ad una condizione delle strade nella prima tappa ben oltre il limite dell’accettabile non sono stati all’altezza e questo, da toscano, mi dispiace molto. Il futuro? Adesso ci godiamo questo titolo e nelle prossime settimane torneremo sulla Ferrari partecipando alla 1000 Miglia Experience Grecia ed alla Targa Florio”.