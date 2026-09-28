Softball, trionfo per le Nuove Pantere Lucca: conquistata la Coppa Italia di serie A2

La giornata delle final four si apre con la combattutissima semifinale tra le lucchesi e il Milano 1946. La compagine milanese parte forte trovando l’1-0 al primo inning grazie alle valide di Colenghi, Vischetti e Canzi. La risposta delle Nuove Pantere non si fa attendere e nella seconda ripresa il tandem Bramati-Bartoli confeziona il punto del pareggio. Milano torna a spingere nel terzo attacco e si riporta avanti con le battute di Vischetti e Morettin, ma al cambio campo Lucca ribalta completamente l’inerzia della gara: il triplo di Meoni e le valide di Beekveldt e Bramati valgono il sorpasso sul 3-2. L’allungo decisivo arriva nell’inning successivo, guidato da una prestazione fantastica di Meoni, capace di firmare un doppio da 2 RBI che, unito al singolo di Bramati, proietta le Pantere sul 6-2. Meoni chiude la contesa con uno score spaventoso di 3/4, un doppio, due tripli, due punti segnati e due battuti a casa. Tra quinto e sesto inning Milano prova a ricucire lo strappo con Canzi e Colenghi, ma la lanciatrice Pergola gestisce con classe la pedana e conduce le toscane fino al definitivo 6-4 che vale il pass per la finalissima.