L'impresa|
Softball, trionfo per le Nuove Pantere Lucca: conquistata la Coppa Italia di serie A2
Nella final four di Parma superata prima Milano 1946 quindi nella finalissima le campionesse in carica della Voden Medical Legnano
Trionfo storico e indimenticabile per le Nuove Pantere Lucca, che sul diamante dello Stuard di Parma conquistano la Coppa Italia 2026 di serie A2 Softball al termine di una giornata da incorniciare.
La formazione toscana mette in bacheca un trofeo prestigioso superando prima il Milano 1946 per 6-4 in semifinale e poi piegando nella finalissima le campionesse in carica della Voden Medical Legnano con il punteggio di 9-7, coronando un percorso impeccabile caratterizzato da grinta, carattere e grande qualità tecnica.
La giornata delle final four si apre con la combattutissima semifinale tra le lucchesi e il Milano 1946. La compagine milanese parte forte trovando l’1-0 al primo inning grazie alle valide di Colenghi, Vischetti e Canzi. La risposta delle Nuove Pantere non si fa attendere e nella seconda ripresa il tandem Bramati-Bartoli confeziona il punto del pareggio. Milano torna a spingere nel terzo attacco e si riporta avanti con le battute di Vischetti e Morettin, ma al cambio campo Lucca ribalta completamente l’inerzia della gara: il triplo di Meoni e le valide di Beekveldt e Bramati valgono il sorpasso sul 3-2. L’allungo decisivo arriva nell’inning successivo, guidato da una prestazione fantastica di Meoni, capace di firmare un doppio da 2 RBI che, unito al singolo di Bramati, proietta le Pantere sul 6-2. Meoni chiude la contesa con uno score spaventoso di 3/4, un doppio, due tripli, due punti segnati e due battuti a casa. Tra quinto e sesto inning Milano prova a ricucire lo strappo con Canzi e Colenghi, ma la lanciatrice Pergola gestisce con classe la pedana e conduce le toscane fino al definitivo 6-4 che vale il pass per la finalissima.
Nell’atto conclusivo per il titolo le Nuove Pantere si trovano di fronte la Voden Medical Legnano, fresca di successo per 5-3 sulla Castionese nell’altra semifinale. La sfida è un continuo botta e risposta di altissimo livello. Legnano passa in vantaggio nella parte bassa del primo inning con un singolo di Giavarini, ma Lucca risponde immediatamente con un doppio di Bartoli per l’1-1. Nel secondo attacco le lombarde provano la fuga segnando quattro punti grazie al doppio da 3 RBI di Turlione, ma le Pantere non sbandano e accorciano subito le distanze con le valide di Dissanayake e Meoni. Un errore difensivo regala il nuovo +4 a Legnano nel terzo inning, ma nella quarta ripresa si scatena l’attacco toscano: sfruttando alcune sbavature avversarie e un doppio da 2 RBI di Lizza, Lucca impatta sul 6-6. Nel quinto inning il fuoricampo di Bramati regala alle Nuove Pantere il primo vantaggio della gara, riagganciato poi nel sesto parziale da un singolo di Giavarini per il 7-7. A decidere il destino del trofeo è l’ultimo spunto d’attacco lucchese: il doppio di Bramati e il singolo di Dissanayake producono i due punti decisivi per il definitivo 9-7, dando via ai festeggiamenti delle Nuove Pantere Lucca, regine di Coppa Italia.