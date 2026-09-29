Passerella di campioni per il Premio nazionale sport Fabbriche di Vergemoli

Passerella di campioni all’agriturismo Cornali di Fabbriche di Vallico, incastonato tra i monti e il paesaggio le Alpi Apuane. La struttura ha ospitato la terza edizione del Premio nazionale sport Fabbriche di Vergemoli. Ad organizzarlo il Comune, con l’impegno in prima persona del sindaco Michele Giannini e dell’assessore allo sport Cesare Passigni in particolare, dell’infaticabile manager sportivo Fabrizio Giovannini, deus ex machina del Premio, e con la collaborazione di tanti partner tra cui l’ente di promozione sportiva Asi e la Banca del territorio Bvlg.

Il premio sta divenendo un appuntamento tradizionale e prestigioso e premia tanti personaggi del mondo dello sport, sia locale che nazionale che si sono distinti nel proprio settore, sia per ragioni sportive ma anche e soprattutto legate ai principi di valore, lealtà, correttezza e sacrificio.

Personaggi noti e importanti a partire dal giornalista e scrittore Enzo Bucchioni, che ha moderato la cerimonia. Tra gli ospiti più applauditi, naturalmente, Veronica Angeloni ex pallavolista nazionale oggi brand ambassador della Savino Del Bene Scandicci, club campione del mondo lo scorso anno, divenuto poi volto noto della tv con la partecipazione a format quali Il Grande Fratello. Tanti gli spunti che, tra un premio e l’altro, sono stati sviluppati, come i valori dello sport oggi spesso dimenticati a livelli professionistici, l’eterna crisi del calcio italiano, la valorizzazione del territorio attraverso i suoi luoghi e suoi eventi. Il mondo del giornalismo era ben rappresentato da Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, e Simone Pancelli, autore di Un’altra storia, oltre al documentarista Roberto Davini Papini. Altro personaggio molto influente, Andrea Pieri, vice presidente vicario della Federazione Nuoto e presidente della Rari Nantes Florentia di pallanuoto, oppure Pierpaolo Biagi manager sportivo e talent scout.

Molto belli e ricercati i premi consegnati, tra cui alcune sculture appositamente realizzate dall’artista locale Marcella Bertoli Barsotti, i trofei e le medaglie dell’Asi che ha patrocinato l’evento, e alcuni pregiati vini dello sponsor Fattoria Il Poggio. Tantissimi gli atleti premiati, con grande spazio ai giovani e alle discipline meno note: la società Garfagnana Rafting con i suoi atleti (Gelso Branchetti, Laura Labroni, Michele De Paris, Nina Casci, Tommaso Orsi, Lapo Secchi), Francesca Consoli driver gentleman di ippica, Emma Porta, ginnastica artistica, il navigatore di rally Sebastian Baldi, il pilota di rally Christopher Lucchesi e il suo equipaggio, il pilota Marco Lombardi (Motorsport) pilota Db Motorsport (pluricampione italiano), l’azienda Studio Sport di Lucca di Davide Corti, fornitore ufficiale società professionistiche come Fiorentina, Empoli, Ascoli, Lucchese, Volley Roma, Melissa Boci, atleta di arti marziali estreme Mma (in partenza per i campionati mondiali negli Usa), e una folta rappresentanza delle atlete del Centro professionale Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo. Il calcio locale è stato ben rappresentato dal giovane Thomas Tolaini, classe 2015 giovane calciatore del Castelnuovo, premio fair play per il calcio, che ha raccontato il bel gesto compiuto in favore di un avversario.