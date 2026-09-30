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Luciana Bandini seconda al 44esimo Rally di Casciana Terme: grande festa a Porcari
La pilota porcarese ha affrontato il penultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 7 dopo quasi un anno di assenza dalle competizioni
Ha rimesso casco e tuta, ritrovato il volante e chiuso il ritorno alle gare con un secondo posto nella classifica femminile. Porcari festeggia Luciana Bandini, protagonista al 44esimo Rally di Casciana Terme. Affiancata dal navigatore Alessandro Massaro sulla Renault Clio Williams Gruppo A di Lady Team, la pilota porcarese ha affrontato il penultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 7 dopo quasi un anno di assenza dalle competizioni.
L’ultima partecipazione risaliva al Rally delle Colline Metallifere dell’autunno 2025. Il rientro sulle strade pisane aveva quindi un obiettivo preciso: riprendere confidenza con la vettura e ritrovare il ritmo delle prove speciali. A rendere impegnativa la gara sono stati il caldo intenso del primo weekend di settembre e un percorso veloce e tecnico. Bandini e Massaro hanno lavorato sull’assetto della Clio, migliorando progressivamente le sensazioni di guida fino al risultato finale.
“A Luciana vanno le congratulazioni dell’amministrazione comunale per questo risultato e per la determinazione con cui è tornata a gareggiare. A Porcari – commenta Susy Rovai, consigliera comunale con delega allo sport – ci sono storie sportive che meritano di essere conosciute, anche nelle discipline meno seguite. La sua è una di queste: una passione coltivata nel tempo, che l’ha portata a rimettersi in gioco dopo una pausa e a misurarsi ancora con le difficoltà di una competizione. Ci fa piacere dare spazio al suo percorso, perché può incoraggiare altre persone a coltivare le proprie ambizioni sportive. Bentornata alle corse, Luciana: Porcari fa il tifo per te”.