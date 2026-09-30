Volley e tennis sulla sabbia: nasce la Lucca Beach Academy a Sant’Anna

Una nuova realtà sportiva si affaccia sul panorama lucchese con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport, movimento e socialità. Si chiama Lucca Beach Academy e sarà inaugurata sabato (3 ottobre) alle 15, negli spazi del Centro Sportivo Il Poggio, in via del Tiro a Segno a Lucca.

Un progetto nato dalla passione e dall’intraprendenza di due giovani lucchesi, Michael Lazzerini e Luca Ermini, che hanno deciso di trasformare la loro passione per gli sport sulla sabbia in una nuova proposta destinata a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

La Lucca Beach Academy si presenta come la prima struttura dedicata al Beach Volley e al Beach Tennis nella Lucchesia, con l’obiettivo di portare anche a Lucca discipline in continua crescita e capaci di unire attività sportiva, divertimento e aggregazione.

La struttura disporrà di tre campi polivalenti, utilizzabili sia per il Beach Volley sia per il Beach Tennis. Un impianto pensato per essere vissuto durante tutto l’anno: nel periodo invernale, infatti, l’area verrà trasformata in una struttura completamente indoor, permettendo così di proseguire le attività anche nei mesi più freddi e garantendo continuità alla proposta sportiva.

Importante anche il capitolo delle collaborazioni. Per il Beach Volley, la Lucca Beach Academy lavorerà insieme alla scuola Bvca di Eugenio Amore, realtà specializzata nella formazione e nell’attività legata alla disciplina. Per il Beach Tennis, invece, è prevista la collaborazione con la scuola Vvbt di Stefano Trasatti, con sede a Viareggio.

Una rete di competenze che consentirà alla nuova struttura di sviluppare attività rivolte tanto a chi si avvicina per la prima volta agli sport sulla sabbia quanto agli atleti più esperti, attraverso corsi, allenamenti e iniziative specifiche.

Ma la Lucca Beach Academy non vuole essere soltanto un luogo dove praticare sport. Il progetto punta infatti a creare un vero spazio di incontro, capace di coniugare attività fisica e tempo libero.

Nel programma troveranno spazio competizioni, tornei a tema, feste e numerose iniziative dedicate al benessere e al divertimento, con appuntamenti pensati per coinvolgere giocatori, famiglie, gruppi di amici e semplici curiosi.

A completare l’offerta ci sarà anche un’area lounge, pensata come luogo di ritrovo prima e dopo le partite, dove sarà possibile concedersi un aperitivo o una bevuta, incontrare gli altri frequentatori della struttura e prolungare il momento di socialità oltre il campo.

È proprio questa la filosofia alla base della Lucca Beach Academy: sport, divertimento, benessere e socializzazione, all’interno di uno spazio moderno e accogliente.

L’inaugurazione di sabato (3 ottobre) rappresenterà quindi il primo passo di un progetto che guarda già al futuro e che punta a costruire una nuova comunità sportiva nel territorio lucchese.