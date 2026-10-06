Il sindaco Pardini e l’assessore Barsanti ricevono le atlete della Ginnastica Artistica Lucca

Presente sul territorio dagli anni Quaranta, dal 2018, grazie al supporto del nuovo direttore tecnico regionale Stefania Bucci , l’associazione ha intrapreso con una ginnasta un percorso Gold. Un impegno che ha portato l’atleta Bianca Arianna Benedetti ad essere inclusa nella squadra di Serie A della Ginnica Giglio. La passata stagione ha potuto partecipare anche ai campionati assoluti ottenendo il secondo posto a Volteggio.

Per garantire il massimo ai suoi associati, è stato deciso di lavorare sotto l’egida del Coni e della Fgi, partecipando in alcuni anni anche a Campionati degli Enti di Promozione Sportiva come la Uisp e l’Aics, privilegiando sempre l’attività della Federazione Sportiva. Per il Settore Silver Fgi anche questo anno la Ginnastica Artistica Lucca ha partecipato alle finali nazionali a Rimini lo scorso giugno ottenendo risultati soddisfacenti. L’attuale presidente è Sabrina Maria Anna Ricci, mentre lo staff tecnico che segue l’attività agonistica è formato da Alessia Antoni, Rebecca Bisordi, Marta Cagnacci, Antonella Maria Giusti ed Elisabetta Lembi.