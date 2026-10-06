Ginnastica Artistica|
Il sindaco Pardini e l’assessore Barsanti ricevono le atlete della Ginnastica Artistica Lucca
L’associazione è presente sul territorio dagli anni Quaranta e dal 2018 ha intrapreso con l’atleta Bianca Arianna Benedetti un percorso Gold
Nei giorni scorsi il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha ricevuto a palazzo Orsetti – insieme al vicesindaco ed assessore allo sport, Fabio Barsanti, le atlete dell’associazione Ginnastica Artistica Lucca Cav. Martini.
Presente sul territorio dagli anni Quaranta, dal 2018, grazie al supporto del nuovo direttore tecnico regionale Stefania Bucci, l’associazione ha intrapreso con una ginnasta un percorso Gold. Un impegno che ha portato l’atleta Bianca Arianna Benedetti ad essere inclusa nella squadra di Serie A della Ginnica Giglio. La passata stagione ha potuto partecipare anche ai campionati assoluti ottenendo il secondo posto a Volteggio.
Per garantire il massimo ai suoi associati, è stato deciso di lavorare sotto l’egida del Coni e della Fgi, partecipando in alcuni anni anche a Campionati degli Enti di Promozione Sportiva come la Uisp e l’Aics, privilegiando sempre l’attività della Federazione Sportiva. Per il Settore Silver Fgi anche questo anno la Ginnastica Artistica Lucca ha partecipato alle finali nazionali a Rimini lo scorso giugno ottenendo risultati soddisfacenti. L’attuale presidente è Sabrina Maria Anna Ricci, mentre lo staff tecnico che segue l’attività agonistica è formato da Alessia Antoni, Rebecca Bisordi, Marta Cagnacci, Antonella Maria Giusti ed Elisabetta Lembi.