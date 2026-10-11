Ginnastica Ritmica Lucca, terzo posto nella prima prova regionale del torneo Gold Allieve

C’è energia, talento e un pizzico di magica determinazione nel fine settimana che va in archivio per la Ginnastica Ritmica Lucca. Impegnate nel weekend di Montemurlo, infatti, le giovanissime farfalle biancorosse hanno messo in scena una serie di prestazioni di altissimo profilo, regalando alla società un bilancio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Il riflettore principale si è acceso sulla prima prova regionale del torneo Gold Allieve, la vetrina di maggior prestigio per la categoria. Tra le compagini più giovani ad essersi affacciate in pedana, la Ginnastica Ritmica Lucca ha schierato un quintetto affilato e determinatissimo composto da Emma Torselli, Mia Gigliucci, Beatrice Ardica, Gaia Piersimoni ed Hedi Halperin.

Una gara condotta con matura precisione, articolata sui tre esercizi di programma: ad aprire le danze, l’esibizione collettiva al corpo libero firmata da Beatrice, Mia e Gaia, capace di strappare applausi e un solido 19,000. Subito dopo, la coppia Mia-Emma ha alzato l’asticella tecnica nell’esercizio in successione palla-nastro, confezionando una prova di notevole coordinazione premiata con un brillante 20,800. A sigillare l’opera ci ha pensato infine la prestazione individuale alle clavette di Emma Torselli: un 22,900 d’autore che ha spinto il totale complessivo della squadra a quota 62,700.

Un punteggio che vale un preziosissimo terzo posto regionale, podio che certifica la crescita esponenziale del gruppo e ne premia l’ottimo lavoro quotidiano.

Se la domenica Gold ha portato il trofeo, il sabato non era stato certo da meno. Nella categoria LE – la gara regina del settore Silver – la Ginnastica Ritmica Lucca ha calato i suoi assi, bilanciando con maestria la freschezza delle esordienti e la solidità delle ginnaste più esperte.

Iscritte a referto ben tre debuttanti in categoria (Aurora, Elisa e Ginevra), affiancate dalle conferme di Alice e Lavinia. Tra i momenti più emozionanti del sabato spicca il battesimo assoluto in una gara Fgi della piccola Aurora Di Noto, appena 8 anni compiuti a giugno, subito capace di prendersi la scena.

Questi i risultati nel dettaglio.

Cat. A1: Aurora Di Noto – prima classificata, Cat. A3: Asia Di Noto – prima classificata, Cat. A4: Elisa Macchia – seconda classificata, Cat. A5: Alice Solari – terza classificata, Cat. J2: Lavinia Gentili – seconda classificata | Ginevra Porta – quinta classificata