Skate Italia Trophy, netta vittoria per il Versilia Hockey Forte con il Cgc Viareggio

Serviva una prova d’orgoglio nello Skate Italia Trophy e il Versilia Hockey Forte ha risposto presente, imponendosi con un perentorio 6-1 sulla pista del Cgc Viareggio nel derby versiliese. I rossoblù di coach Crudeli hanno preso in mano la contesa con il passare dei minuti, piazzando l’allungo decisivo a inizio ripresa: la stoccata dell’argentino Lopez e la firma di Giovannetti hanno spaccato la partita, indirizzando il punteggio dall’1-0 iniziale a un netto 3-1. Da quel momento in poi è salito in cattedra proprio l’ex Lodi Giovannetti, autentico trascinatore di giornata autore di ben quattro reti complessive con cui ha sigillato la quinta e la sesta marcatura rossoblù. Una vittoria netta che permette al Forte di salire a quota 3 punti in classifica, agganciando proprio i bianconeri e tenendo accesa una flebile fiammella di speranza nel Girone A, dove il Sarzana guida con 9 punti ed è ormai a un passo dalla qualificazione.

Nel Girone B l’Innocenti Costruzioni Follonica approfitta dell’impegno casalingo per conquistare tre punti fondamentali superando i Pumas Viareggio, già battuto a domicilio nella gara d’andata. I maremmani hanno mostrato maggiore concretezza nei momenti chiave dell’incontro, piazzando lo strappo decisivo nel finale del primo tempo dopo che i Pumas non erano riusciti a capitalizzare un’importante superiorità numerica in powerplay che avrebbe potuto riaprire i giochi. Tra i migliori in pista per i padroni di casa spiccano Davide Banini e Jan Munne, entrambi a segno con una doppietta. Con questo successo Follonica sale a 9 punti in classifica affiancando in vetta il Trissino (vittorioso 7-4 a Valdagno con le doppiette di Mendez e Alvarinho a vanificare la doppietta locale di Sanches): a entrambe le battistrada basterà ormai un solo punto per ottenere la matematica certezza del pass per la final four.

Negli altri campi del weekend, resta apertissima la corsa nel Girone A tra Lodi e Monza, divise da una sola lunghezza dopo il 4-4 finale nel derby di ritorno. Il Monza era scattato avanti sul 3-1 a metà prima frazione, subendo poi il rientro e il sorpasso lodigiano firmato da Ortiz, Borregan e Monticelli. Dopo un powerplay e un tiro diretto del decimo fallo sprecati dal Lodi per chiudere i conti, a due minuti dalla sirena è arrivato il definitivo pari di Bielsa con una stoccata sul primo palo.