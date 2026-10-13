Kickboxing e K1|
Il Team Cobra Lucca è pronto a tornare a combattere tra i tornei, un campionato regionale e uno italiano
I fighter guidati da coach Bartoli sono pronti a riallacciare i guantoni per una stagione ricca di appuntamenti tra Kick Boxing e K1
La stagione degli incontri 2026/2027 è pronta a partire e i fighter dell’Asd Team Cobra Lucca, guidati dal coach Andrea Bartoli, sono pronti a rimettersi i guantoni e a combattere.
La stagione sportiva vedrà il team impegnato in un fitto programma che comprende nove tornei, un campionato toscano ed un campionato italiano, spaziando dalla Kick Boxing al K1.
La prima tappa sarà quella di domenica 8 novembre a Pisa. L’evento Only the brave si terrà al palazzetto dello sport (via degli atleti azzurri pisani, 15).
Gli atleti del Team Cobra hanno ripreso la marcia da più di un mese e si faranno trovare pronti, grazie alla preparazione condotta sapientemente dal coach Bartoli, per il primo torneo. Ci sarà ancora tempo per capire se l’appuntamento clou, il campionato italiano, si disputerà a Roma o a Bari, ma la strada intrapresa dai fighter lucchesi è quella giusta.