Il Team Cobra Lucca è pronto a tornare a combattere tra i tornei, un campionato regionale e uno italiano

La stagione degli incontri 2026/2027 è pronta a partire e i fighter dell’ Asd Team Cobra Lucca , guidati dal coach Andrea Bartoli , sono pronti a rimettersi i guantoni e a combattere.

Gli atleti del Team Cobra hanno ripreso la marcia da più di un mese e si faranno trovare pronti, grazie alla preparazione condotta sapientemente dal coach Bartoli, per il primo torneo. Ci sarà ancora tempo per capire se l’appuntamento clou, il campionato italiano, si disputerà a Roma o a Bari, ma la strada intrapresa dai fighter lucchesi è quella giusta.