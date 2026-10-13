Mondiali di Latin Style, la lucchese Miranda Laginja conquista cinque finali

Affrontata una vera e propria maratona di ben 45 balli sostenuti a ritmi incalzanti e a volume battente prima di raggiungere l’ultimo atto

Si sono conclusi con un risultato straordinario per i colori italiani e lucchesi i campionati del mondo I.D.O. di Latin Style 2026, andati in scena a Larnaca dal 9 al 12 ottobre sotto l’egida della International dance organization (Ido), la federazione mondiale di riferimento per la danza sportiva.

Protagonista della competizione iridata è stata anche la giovanissima atleta lucchese Miranda Laginja, portacolori della scuola Alchimia Dance di Capannori, capace di compiere un’impresa che entra di diritto nella storia della disciplina.

Il percorso verso l’élite mondiale è stato lungo e durissimo. In un parterre internazionale di altissimo livello, con atlete arrivate da ogni parte del pianeta, Miranda ha dovuto affrontare una vera e propria maratona di ben 45 balli sostenuti a ritmi incalzanti e a volume battente prima di raggiungere l’ultimo atto della competizione.

La costanza, la tecnica e la determinazione dell’atleta lucchese hanno ripagato ogni sforzo, permettendole di centrare un en plein clamoroso: la qualificazione a tutte e cinque le finali dei balli latini (Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble e Jive).

Una cinquina di eleganza e resistenza fisica che la proietta in alto tra le protagoniste indiscusse della disciplina. Particolarmente commosso a fine gara il direttore artistico della scuola Alchimia Dance, il maestro Luca Alfani, che ha seguito passo dopo passo la crescita dell’atleta fin dai primi passi sulla pista da ballo.

“Ho preso Miranda quando era poco più di una bambina – ha dichiarato visibilmente emozionato il maestro Alfani – Vederla adesso conquistare e disputare tutte queste finali mondiali mi riempie il cuore di gioia. Conosco benissimo i grandi sacrifici che ha fatto lei, quelli che ho fatto io e tutto il supporto fondamentale di chi le sta accanto ogni giorno. Questo risultato è il coronamento di un sogno”.