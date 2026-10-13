Parte da Terni la rincorsa allo scudetto bis della Raffaello Motto Viareggio

La Raffaello Motto si presenta alla nuova serie A1 di ginnastica ritmica da campione in carica.

La rincorsa allo scudetto bis comincia sabato all’Umbria Forum di Terni, dove si svolgerà la prima tappa del massimo campionato a squadre dei piccoli attrezzi (diretta streaming su Sportface Tv). Quest’anno la formazione guidata dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dalle allenatrici Francesca Cupisti e Silvia Nicolini sarà composta da Chiara Badii, Martina Bonuccelli, Ester Lena, Melissa Musacci, Viola Pannacci, Siria Pastacaldi, Emily Puccinelli, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi e Darja Varfolomeev.

La tedesca campionessa olimpica, mondiale ed europea, sarà ancora una volta la punta di diamante di un organico composto per il resto da ginnaste formate in casa: nel gruppo figurano le tre Farfalle (Badii, Sicignano e Vignozzi) che parteciperanno alla serie A1 prima della ripresa dell’attività con la squadra azzurra in preparazione agli appuntamenti del 2027.

Dopo la prima tappa di Terni, il campionato proseguirà con quelle di Biella (31 ottobre) e Livorno (14 novembre). Sono dodici le formazioni al via: oltre alla Motto, Udinese, San Giorgio ‘79 Desio, Armonia d’Abruzzo, Legnano, Fabriano, Forza e Coraggio, Falciai Arezzo, Albachiara Lucca, Opera Roma, Cervia e Polimnia Romana.