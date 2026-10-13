Tennistavolo Lucca, buona la prima: cinque vittorie e quattro sconfitte nella prima giornata di campionato

Serie D2 Tennistavolo Lucca B

Sconfitte in B2 e C2, ma le formazioni di D2 fanno en plein di successi. Questo settimana (17 e 18 ottobre) si gioca la seconda giornata

Il Tennistavolo Lucca ha iniziato nel fine settimana scorso (10 e 11 ottobre) la stagione dei campionati a squadre maschili. La società era impegnata con nove formazioni tra serie nazionale e regionale. Il bilancio della prima giornata è di cinque vittorie e quattro sconfitte.

In serie B2 (girone E) la prima squadra ha giocato sabato a Lucca ed è stata superata per 2-5 dall’Apuania Carrara Tennistavolo. Entrambi i punti lucchesi sono di Johan Pature, che ha vinto 3-1 contro Petriccioli e Falchi. Non sono andati a punto Nicola Bemi e Maurizio Raspi, mentre il doppio Cattoni-Bemi ha ceduto per 3-1.

Sempre sabato, in serie C2 (girone A), il Tennistavolo Lucca ha perso 2-5 in casa con il Tennistavolo Forte dei Marmi 2008. Il conto dei set, 14-15, dice che la partita è stata più equilibrata del punteggio finale. Luca Gherardi ha vinto entrambi i singolari per 3-0. Simone Madrigali e Guido Niccoletti hanno perso tre incontri al quinto set.

In serie D1, girone B, sono arrivate due sconfitte esterne per 5-2. Il Tennistavolo Lucca B ha ceduto al Prato Tennistavolo W, con i punti di Andrea Riccomini e Stefano Marchesini. A San Miniato il Tennistavolo Lucca A è stato battuto dalla Polisportiva Casa Culturale: i due punti sono di Francesco Abballe. Nel girone C il Tennistavolo Lucca C ha vinto 7-0 a Sesto Fiorentino contro l’Aics Tennistavolo Sestese B, lasciando agli avversari solo tre set. Marco Cattani, Carlo Amabile e Tommaso Ragghianti hanno vinto due singolari ciascuno. Ragghianti e Amabile si sono aggiudicati anche il doppio.

Serie D1 Tennistavolo Lucca C

Tutte vittoriose le squadre di serie D2. Nel girone A il Tennistavolo Lucca A ha vinto 4-3 contro l’Apuania Carrara Tennistavolo B. Giovanni Viani ha conquistato due punti, Michela Carmassi e Martina Stefani uno ciascuna. Nel girone B il Tennistavolo Lucca B si è imposto 4-3 sul Dlf Viareggio B. Hanno vinto Giulio Quattriglia, due volte, e Massimo Del Greco, che con Gianluca Martinucci ha conquistato anche il doppio.

Serie D2 Tennistavolo Lucca A

Nel girone C, a Lucca, il Tennistavolo Lucca C ha superato 4-3 il Prato Tennistavolo. Nicola Ciacchini ha vinto due singolari e il doppio con Giuseppe Ricci, mentre Antonello Tiana ha portato il quarto punto. Nello stesso girone il Tennistavolo Lucca D ha battuto 7-0 la Polisportiva Dilettantistica Pulcini B. I due singolari ciascuno sono stati vinti da Roberto Giuntini, Guido Naldi e Marcello Maccagnano, e la coppia Maccagnano-Naldi si è aggiudicata il doppio.

Serie D2 Tennistavolo Lucca D