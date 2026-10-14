Kart|
Il pilota lucchese Gianmarco Cortopassi è campione italiano Rotax senior
Cortopassi sottolinea: “Dietro ogni grande risultato c’è un gruppo di persone che condivide obiettivi, sacrifici e passione”
Gianmarco Cortopassi conquista il titolo di campione italiano nella categoria Rotax senior. Grazie al successo ottenuto al Franciacorta karting track, il pilota lucchese stacca il pass per la Rotax grand finals, in programma in Portogallo dal 7 al 14 novembre.
Cortopassi sarà l’unico a rappresentare l’Italia nella sua categoria e per lui si aprono così le porte di una sfida di respiro mondiale, nella quale potrà confrontarsi con piloti provenienti da diversi Paesi.
“Un ringraziamento speciale va alla scuderia Mkc Motorsport, fondamentale compagna di questo percorso sportivo. Grazie a tutta la squadra – sottolinea Cortopassi – per la professionalità, il supporto tecnico, la fiducia e il lavoro svolto durante la stagione. Dietro ogni grande risultato c’è infatti un gruppo di persone che condivide obiettivi, sacrifici e passione, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento dei traguardi più ambiziosi“.