Passerella di campioni ad Artè per il premio Fedeltà allo sport: cast stellare anche per l’edizione 2026

Fra i presenti c’era l’intero podio dei mondiali di ciclismo 1997: Bartoli, Sorensen e Tafi. Applausi per Marini, Muraro e Novellino

Consegnate le 11 sfingi d’oro al Teatro Artè di Capannori a 11 personaggi dello sport in rappresentanza di 8 discipline.

A fare da padroni di casa in rappresentanza dell’amministrazione comunale il sindaco Giordano Del Chiaro, il vicesindaco Matteo Francesconi e l’assessore allo sport Gaetano Ceccarelli. L’organizzazione quest’ anno era affidata alla Cycling Team del presidente Pierluigi Castellani di un premio che per la prima volta in questa 27esima edizione non vedeva Valter Nieri organizzatore dopo averlo fatto nascere nel 1997, conservando però la veste di presentatore coadiuvato dalla riconfermata hostess Debora Vanuzzo che ha rappresentato molto bene il primo punto di contatto fra il pubblico e la stessa organizzazione.

Valter Nieri ha anche allestito il cast con la collaborazione di Luca Tronchetti, Claudio Dania e Ivano Fanini. Sono ben 530 i personaggi di Wikipedia che hanno ricevuto questo premio in 27 edizioni che si sono svolte in un percorso itinerante, a volte suddivise in tre fasi nella stessa stagione. Fra gli ospiti sono intervenuti anche il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, il delegato provinciale del Coni Stefano Pellacani ed il presidente provinciale Fci di Pisa Benedetto Piccinini. Non poteva mancare colui che ha coniato la sfinge Giampaolo Bianchi spiegando il significato della litografia di quest’anno dedicata a Renè Magritte, uno dei maggiori pittori del Novevento del surrealismo. Il premio Fedeltà allo Sport promuove da sempre l’inclusione e l’ispirazione anche per le nuove generazioni.

“La sfinge – dice Valter Nieri – trasforma un traguardo sportivo in un ricordo spero indelebile per i soci onorari che sostengono il premio e per coloro che la ricevono. Ogni volta che si presenta l’evento si crea un momento di profonda empatia e connessione generale con tante emozioni quando viene riconosciuto il valore dei campioni per raggiungere i loro obiettivi”.

Per la prima volta in Italia ad Artè si è ricordato un momento storico per il comune di Capannori. Erano presenti, come ospiti, Michele Bartoli e Andrea Tafi che già erano stati premiati in passato ma che, assieme a Rolf Sorensen (venuto dalla Danimarca) formarono l’intero podio della Coppa del Mondo 1997. Primo Michele Bartoli, secondo Rolf Sorensen e terzo Andrea Tafi: tre atleti cresciuti da ragazzi in maglia Fanini a Segromigno in Piano nel comune di Capannori. Molti i consensi in una terra di ciclismo per Ivano Fanini, patron di quel team che ha fatto la storia con tanti successi in tutto il mondo, lanciando tanti giovani provenienti da 44 nazioni: una globalizzazione unica nel ciclismo.

Si sono ricordati anche i numerosi titoli italiani conquistati nelle specialità paralimpiche da Stefano Gori: con ben 222 in carriera fra Fispes, Libertas e Csi, Gori continuerà ad essere il presidente onorario del comitato organizzatore.

Ancora una volta era presente Alberto Cerruti, l’unico giornalista ad aver scritto le vicende di otto campionati del mondo di calcio per nazionali. La penna dorata della Gazzetta dello Sport dopo aver ricevuto la Sfinge d oro è sempre stato molto vicino al premio. Sono stati ricordati anche Gigi Simoni con il quarto premio alla sua memoria consegnato al campione del mondo di Spagna 82 Gianpiero Marini; Franco Baresi con una targa consegnata a Walter Novellino e Sandro Mazzola con una targa consegnata all’ex attaccante dell’Inter Carlo Muraro.