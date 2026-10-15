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Ginnastica Ritmica Albachiara nella storia: sabato a Terni l’esordio in serie A1

15 ottobre 2026 | 09:42
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di Redazione

Redazione

Ginnastica Ritmica Albachiara nella storia: sabato a Terni l&#8217;esordio in serie A1

Un debutto che porta con sé emozioni, entusiasmo e la voglia di vivere ogni istante fino in fondo: ecco le protagoniste

La Asd Ginnastica Ritmica Albachiara si prepara a vivere una delle pagine più importanti della propria storia sportiva: la partecipazione al campionato di serie A1 di ginnastica ritmica, che riunisce le migliori 12 società d’Italia.

Un traguardo prestigioso, raggiunto grazie al lavoro quotidiano, alla passione e ai sacrifici di un’intera società, che porterà le proprie ginnaste a confrontarsi con le realtà più importanti del panorama nazionale.

A rappresentare Albachiara in questa nuova avventura saranno Lisa Berchiolli, Giorgia De Prosperis, Angelica Damiani, Raffaella Donati, Giulia Giusti, Alice Ricci, Alessia Rigato, Alyssa Tontini, Emma Zaccaria e con la straordinaria partecipazione della ginnasta uzbeka Anastasiya Sarantseva.

Il campionato si articolerà in quattro prove: la prima è in programma sabato a Terni, per poi proseguire a Biella, Livorno e Bergamo. Quattro appuntamenti importanti, che metteranno alla prova le ginnaste e offriranno loro l’opportunità di confrontarsi ai massimi livelli della disciplina.

Per la squadra si tratta della prima esperienza in serie A1, un debutto che porta con sé emozioni, entusiasmo e la voglia di vivere ogni istante fino in fondo. Ed è proprio questo l’augurio più grande della società: che le ragazze possano godersi pienamente questa esperienza, affrontando ogni gara con serenità, determinazione e il sorriso, consapevoli del valore del percorso che le ha portate fin qui.

“La prima serie A1 non si scorda mai”. È il riconoscimento di un percorso costruito giorno dopo giorno, grazie all’impegno delle atlete, al lavoro dello staff tecnico e al sostegno di tutta la società.

Ora la parola passa alla pedana. Albachiara è pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva, con l’orgoglio di chi ha conquistato un traguardo importante e l’entusiasmo di chi si appresta a vivere, per la prima volta, il palcoscenico della serie A1.

A tutte le ginnaste va l’augurio di vivere ogni gara al meglio, godendosi ogni emozione e portando con sé il ricordo di un’esperienza che resterà per sempre nel cuore.