Ginnastica Ritmica Albachiara, decimo posto all’esordio in serie A1

L’emozione per le ragazze guidate da Elisa e Margherita Quilici si è fatta sentire ma non si sono mai arrese: prossima tappa a Biella

Si è aperta al PalaTerni la stagione del campionato di serie A1 di ginnastica ritmica. Per Albachiara, la prima prova si è conclusa con il decimo posto e un totale di 97,900 punti.

In pedana sono scese Giulia Mariagrazia Giusti al cerchio (24,900), Alyssa Tontini alla palla (24,300), Alessia Rigato alle clavette (25,000, miglior punteggio della squadra) e Raffaella Donati al nastro (23,700), al suo esordio in serie A1. Lisa Berchiolli ha completato la prova con l’esercizio jolly al nastro, ottenendo 23,450 punti.

A rappresentare e accompagnare la squadra in questo importante percorso ci sono le insegnanti Elisa e Margherita Quilici, al fianco delle ginnaste in una stagione ricca di sfide ed emozioni.

L’emozione di confrontarsi con le migliori squadre d’Italia si è fatta sentire, ma le ragazze hanno affrontato la gara con il giusto atteggiamento, senza mai arrendersi. Qualche errore c’è stato, ma anche tanta determinazione e voglia di migliorare.

La vittoria della prima prova è andata all’Udinese, davanti alla Forza e Coraggio Milano. Il terzo posto è stato condiviso da Falciai Arezzo e Polimnia Ritmica Romana.

Ora lo sguardo è già rivolto alla seconda prova, con la voglia di tornare al lavoro, fare tesoro di quanto vissuto e ripartire con ancora più energia.

Prossimo appuntamento a Biella il 30 ottobre, per la seconda tappa del campionato di serie A. Un’altra occasione per scendere in pedana, crescere e continuare a dare il massimo.