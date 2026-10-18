Versilia Hockey Forte, il successo con Sarzana riapre le chance di final four di Skate Italia Trophy

Il fine settimana di hockey su pista regala grandi emozioni e verdetti di capitale importanza per le formazioni della Versilia, impegnate tra le grandi sfide di Skate Italia Trophy e i caldissimi confronti di Coppa Italia di Serie A2.

Nel cartellone dello Skate Italia Trophy brilla con forza la stella del Versilia Hockey Forte, che riapre parzialmente il discorso qualificazione superando d’autorità il Sarzana per 5-2 sulla pista di casa. I rossoblù guidati in panchina da mister Crudeli approcciano il match in maniera impeccabile, disputando un primo tempo di altissimo livello e capitalizzando al meglio le ingenuità in fase di costruzione dei rossoneri. Grazie all’ispirata regia e ai gol di Duhalde e compagni, il Forte si porta all’intervallo su un netto e meritato 4-0. Nella ripresa la compagine versiliese gestisce il margine con enorme solidità e maturità, conquistando tre punti d’oro che le permettono di agganciare il Sarzana a quota 6 punti in classifica, vvantaggiandosi inoltre di una migliore differenza reti negli scontri diretti. Un successo che riaccende le speranze in vista del decisivo incrocio di settimana prossima al PalaTori contro il Cgc Viareggio: se al Sarzana basterà un pareggio, una vittoria dei bianconeri viareggini rimetterebbe tutto in discussione affidando il verdetto alla classifica avulsa .

Negli altri incontri della competizione, l’Innocenti Costruzioni Follonica si regala il pass per la final four travolgendo 7-2 il Castiglione della Pescaia (inutile la doppietta del neoacquisto locale Amato dopo il 2-2 del primo tempo, travolto nella ripresa dai gol di Tabarelli e Davide Banini), mentre il programma si completerà con la sfida tra Trissino e Bassano.

Emozioni a non finire e tanti gol anche nel tabellone di Coppa Italia di serie A2. Nel Girone D il Camaiore sfiora un’impresa da copertina sulla pista della capolista Remaplast Eboli: i versiliesi disputano una prova gagliarda e di grande carattere, venendo raggiunti soltanto al fotofinish sul 4-4 dai padroni di casa che riescono così a salvare la vetta della graduatoria. Spettacolo e pareggio pirotecnico per 4-4 anche nel derby tra Viareggio e Follonica. Dagli altri campi della categoria arrivano i successi del Montecchio Precalcino sul Trissino (6-5) e del Montebello a Seregno (2-1) nel Girone A, il blitz in rimonta del Telea Medical Sandrigo a Bassano per 2-1 (che vale il primato nel Girone B) e l’affermazione dello Scandiano nel derby cittadino per 5-3, risultato che proietta gli emiliani in vetta al girone C.